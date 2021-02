Tropical Cheesecake: gusto esotico per una farcitura leggera ed irresistibile!

By

Una Tropical Cheesecake per deliziare il palato con uno scorcio di sole esotico in una farcitura cremosa su una base croccante.

La Cheesecake è una tipologia di dolce tra le più desiderate e consumate anche in Italia. Tante le ricette che la eleggono ad un dolce che dona piacere estremo in moltissime versioni. Il segreto delle farcitura? Il formaggio cremoso, ingredienti versatile e che si presta ad accostamenti davvero golosi sia dolci ma anche salati.

Oggi vi presentiamo una Tropical Cheesecake, una torta dalla base croccante, e la farcitura dal gusto deliziosamente tropicale. Un capolavoro da gustare prima con gli occhi e poi con il palato. Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per prepararla.

Tropical Cheesecake: gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo

Se siete degli amanti della Cheesecake dovrete assolutamente provare questa versione Tropicale light e leggera che alla base croccante, aggiunge una farcitura cremosa e avvolgente ricoperta di cocco.

La ricetta è stata pensata e realizzata dalla food blogger arianna.fit_life che la propone come irresistibile perché:

sana e leggera

senza zucchero

a ridotto contenuto di grassi e carboidrati

adattabile per senza glutine

facile e veloce

senza cottura

dal sapore unico

Arianna ci presenta questa Cheesecake in modo davvero stuzzicante:

“…lasciati trasportare dalla piacevolezza di questo gusto irresistibile…che a parole non è possibile descrivere…”

Gli ingredienti e la ricetta

“-trita in un mixer 50g di digestive senza zucchero (o biscotti secchi senza glutine) e aggiungi •10g di margarina vegetale fusa e •Latte vegetale senza zuccheri q.b. fino ad ottenere una consistenza “umida e sabbiosa” , compatta in un coppapasta (8/10cm ø) e riponi in freezer, dopo 10/15 min estrai e adagia sul fondo di uno stampo a cerniera (10/12cmø)

PER LA CREMA

-ora frulla direttamente in un mixer:

•100g di trueblend al cocco

•50g di Philadelphia ACTIVE

•50ml di latte di mandorla s/z @alpro nel quale avrai sciolto •1 foglio di gelatina

•5g di cocco rapè

-versane METÀ sulla base e riponi in frigo almeno 15 min.

-per il SECONDO strato porta sul fuoco •100g di yogurt di soia al mango •1 foglio di gelatina e 1 cucchiaio di acqua, versa sul primo strato e lascia rapprendere in frigo altri 15min.

-infine concludi con la metà rimasta dal

primo strato e lascia in frigo almeno 2/3h

-estrai, ricopri con cocco rapè, e gusta ad occhi chiusi!”

