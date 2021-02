Tornare in forma senza fatica: scopri i trucchi di Adriana Spink

Se siete persone pigre è più difficile perdere peso, ecco che allora ci vengono in aiuto questi trucchi di Adriana Spink per tornare in forma senza fatica.

Alzi la mano chi non vorrebbe dimagrire stando steso sul divano senza muovere un dito? Il sogno probabilmente del 90% delle donne di tutto il mondo è questo, peccato che sia solo un sogno e che la realtà sia ben diversa.

Non bisogna disperare però perché, se siamo persone pigre, esistono comunque dei rimedi per dimagrire senza massacrarsi con diete troppo ferree o allenamenti da militari.

A svelarci i trucchi per tornare in forma senza fatica è l’insegnante diventata youtuber Adriana Spink: scopriamo subito di cosa si tratta.

Ecco i trucchi per tornare in forma senza fatica

Se c’è una cosa a cui tutte o quasi le donne aspirano è dimagrire senza faticare troppo. È ovvio che non si possono fare miracoli e se ci strafoghiamo di cibo e stiamo tutto il giorno sul divano di sicuro non dimagriremo, ma esistono alcuni trucchetti per tornare in forma senza troppa fatica.

Già vi avevamo svelato i consigli i 5 trucchi per dimagrire se sei pigro ed ora proseguiamo su questa scia rivelandovi i trucchi per tornare in forma senza faticare chissà quanto.

1) Sostituire gli snack calorici con cibi più sani. A chi non piacciono gli snack? Facili e pronti da consumare sono gli spezzafame più pericolosi che possiamo avere in dispensa. A patto che non li sostituiamo con snack sani così quando ci viene quel languorino e non sappiamo cosa mangiare evitiamo di consumare merendine, patatine, o biscotti al cioccolato, sostituendoli con gallette di riso, frutta secca o disidratata e via dicendo.

2) Indossare jeans stretti se andiamo a pranzo fuori. Nei limiti della salute chiaramente e non tanto da bloccarci la digestione. Ma se indossiamo i pantaloni in cui entriamo perfettamente al mattino a stomaco vuoto e che invece iniziano ad essere stretti alla sera, specie se abbiamo esagerato con il cibo, sarà perfetto. In questo modo quando avremo raggiunto il limite smetteremo di mangiare perché significa che non entriamo più in quel paio di pantaloni.

3) Mai arrivare a pranzo affamati. Meglio mangiare a colazione e fare uno spuntino a metà mattina con cibi sani piuttosto che digiunare a arrivare a pranzo e strafogarsi.

4) Bere acqua. Se abbiamo sete non facciamo un sorso d’acqua e via ma sforziamoci i bere un bicchiere intero in questo modo berremo di più. Qui vi avevamo spiegato i trucchi per bere più acqua durante la giornata.

5) Mettere il nome sulla bottiglia. La dose giornaliera di acqua da bere è almeno un litro e mezzo o due. Scrivendo il nome sulla bottiglia a fine giornata sapremo di aver bevuto tutta la quantità d’acqua.

6) Muoversi. Anche se non siamo amanti del fitness spostiamoci a piedi anziché in macchina magari per un breve tragitto. Facciamo le scale anziché prendere l’ascensore. Usiamo uno scalino per fare un po’ di step. Basta poco per muoversi almeno un po’.

7) Dormire almeno 8 ore. Se non dormiamo abbastanza e il giorno dopo siamo stanchi saremo più propensi a mangiare schifezze. Possiamo usare un’app per ricordarci di andare a dormire.

8) No alle bibite gassate ed energy drink. Meglio sostituirli con il tè verde, una sostanza che ci aiuta a dimagrire. Ottime anche le acque detox. Qui vi avevamo fornito una ricetta per prepararla con il cetriolo.

9) Sostituire pasta raffinata con prodotti integrali. Anziché il classico piatto di pasta raffinata sostituiamola con quella integrale, qui ti avevamo suggerito come consumare i carboidrati senza ingrassare.

Non solo, possiamo anche sostituire il pane con le gallette, consumare gli hamburger vegetali anziché di carne e via dicendo.

Ed ora non resta che adottare queste piccole strategie per tornare in forma senza fatica.