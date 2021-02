Cosa ti ha regalato per San Valentino? Ecco cosa significa

San Valentino è da poco passato, cosa ti ha donato il tuo lui per onorare la festa degli innamorati? Scopri il significato del suo dono.

I regali non sono casuali, la scelta del regalo ha un significato preciso e spesso chi lo fa intende comunicarci qualcosa, che con molta probabilità neanche lui sa. Le nostre scelte sono intimamente legate ai nostri desideri inconsci. Scopri qualcosa sulla tua relazione a partire dal suo regalo di San Valentino.

San Valentino: dimmi cosa ti ha regalato e ti dirò qualcosa che dovresti sapere sulla tua relazione

Il regalo che il tuo partner ha scelto per te in occasione del San Valentino potrebbe rivelare molto sul vostro rapporto. Il regalo che ha scelto è l’espressione dei suoi sentimenti.

Scopri cosa indica la sua scelta. Se ti ha regalato ….

1. Se ti ha regalato dei fiori significa che:

Se il tuo partner ti ha regalato dei fiori può significare due cose:

I fiori potrebbero essere il classico regalo dell’ultimo minuto, così come i cioccolatini, un dono fatto tanto per non presentarsi a mani vuote ma fatto con poco sentimento.

Se il mazzo di fiori è stato scelto in base alle tue preferenze o prenotato con anticipo e se il tuo lui di tanto in tanto ti regala dei fiori, questo è il suo modo di sorprenderti per dirti che ti ama perché gli stai regalando una bellissima relazione romantica ed è felice di essere al tuo fianco.

2. Se ti ha regalato un gioiello significa che:

Se quest’anno hai scartato un gioiello probabilmente il tuo lui sta cercando di impressionarti, ma potrebbe significare anche tutt’altro.

In generale, regalare gioielli denota l’intenzione del tuo uomo di sorprendere ed informare la partner che lei è per lui la donna più importante del mondo e lo dimostra il fatto che è disposto a spendere una fortuna per lei.

D'altra parte, questo regalo può significare che il partner tenta di riconquistare la sua donna in un momento in cui il rapporto vive un periodo problematico.

Infine regalare gioielli potrebbe essere un modo per coprire un comportamento inaccettabile come un tradimento. Se il partner è distante e solitamente non ti regala gioielli, forse è il caso di indagare.

3. Se ti ha regalato un completo intimo significa che:

Se quest’anno ha optato per un completo intimo il tuo lui potrebbe averlo fatto sulla base di motivazioni diverse, sta a te capire quale delle due si addice al vostro rapporto.

Potrebbe averti fatto questo regalo perché siete una coppia affiatata sotto quel punto di vista, vi piace giocare e stuzzicarvi usando la vostra passione e il completo intimo rappresenta il vostro acceso desiderio reciproco.

Regalare un completo intimo potrebbe avere anche un altro significato. Chi la regala potrebbe desiderare di riaccendere una scintilla persa, con questo regalo il tuo partner vorrebbe superare un calo del desiderio che probabilmente ha colpito la coppia e tornare al momento in cui facevate follie sotto le lenzuola.

4. Se ti ha regalato un viaggio significa che:

Regalare un viaggio, anche simbolicamente data la pandemia del momento indica che il tuo partner si sente motivato a condividere con te tutto, anche esperienze nuove. Questo regalo indica che pensa che il vostro sia un rapporto solido e si impegna a migliorarlo cercando di renderlo più divertente ed eccitante. Il tuo partner si impegna per renderti felice e crescere con te.

5. Se ti ha regalato un articolo per la casa:

Se la sua scelta è ricaduta su un articolo per la casa, utensili, piatti, elettrodomestici ecc, probabilmente il romanticismo non è una prerogativa del tuo partner. Piuttosto che farti un oggetto romantico ha scelto di farti un oggetto che avevi chiesto e che potrebbe facilitarti il lavoro in casa. Il suo concetto di relazione si basa sul principio di rendere tutto più facile e senza fare troppi sforzi. Il tuo partner probabilmente non è un uomo che ti sorprende spesso, non è creativo e non si ingegna per sorprenderti, certe cose non fanno parte dei suoi interessi.

6. Se ti ha regalato un dispositivo elettronico significa che:

Se il tuo partner ti ha sorpreso con un regalo come un nuovo smartphone, tablet, computer significa che lui è una persona molto pratica. Non significa che non ti ama, anzi significa che la vostra relazione per lui è una relazione a lungo termine. E’ un tipo realistico e pensa a come compensare un bisogno reale.