Cosa sta accadendo tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri dopo la scelta a Uomini e Donne? Parlano persone vicine alla coppia.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono scelti a Uomini e Donne e stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi dove si sono incontrati, piaciuti e innamorati. Dal giorno della registrazione della scelta che è stata trasmessa nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, Sophie e Matteo fanno coppia fissa.

L’ex tronista e l’ex corteggiatore stanno vivendo la loro storia d’amore senza alcuna pressione esterna e lontano dai social e dai riflettori. In attesa che sia Sophie che Matteo tornino su Instagram pubblicando la prima foto di coppia, i fans si chiedono cosa stia accadendo. A svelare qualcosa sono le persone vicine alla nuova coppia di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: felici e innamorati dopo Uomini e Donne

Tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri procede tutto a gonfie vele. A raccontarlo è Amedeo Venza il quale, tramite il proprio account Instagram, ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza di come procede la storia tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Alcune persone vicine alla coppia gli avrebbero fatto sapere che tra i due tutto sta andando bene. Sophie e Matteo andrebbero molto d’accordo, si divertirebbero insieme e si starebbero godendo la storia d’amore nata sotto i riflettori.

Sophie ha scelto Matteo nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Nel corso della puntata trasmessa oggi, Sopgie, emozionatissima, ha annunciato così la sua scelta:

“Il nostro percorso è iniziato in maniera particolare, ho pensato subito ‘Ammazza che bello!’. Prima di uscire con te ti vedevo troppo distante da me e dai miei valori, ma c’era qualcosa dentro di me che mi diceva: ‘Non lasciartelo scappare’ “, gli spiega la tronista. “Piano piano mi hai insegnato sempre di più. Mi hai insegnato che avere carattere significa non cambiare mai per nessuno, come hai fatto tu. Ed è la cosa che più mi è piaciuta di te. Io e te siamo il giorno e la notte, non abbiamo niente che ci accomuna! Ma piano piano hai abbattuto il mio scudo di ghiaccio. Oggi voglio usare il cuore: la mia testa e il cuore fanno un solo nome e quel nome è il tuo”.