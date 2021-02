Se avete il parquet di casa opaco e non sapete come rimediare, scopri il metodo infallibile per lavare e lucidare il parquet con prodotti naturali.

Quante volte vi siete ritrovati con un parquet opaco e non sapete cosa fare? Purtroppo il parquet richiede molta cura, non va mai trascurata. E’ tra i rivestimenti più scelti perchè non solo è elegante e raffinato, si adatta un pò a tutti gli ambienti tranne per il bagno e cucina. Se scegliete uno di qualità sicuramente avrà una durata più lunga, ma solo se prestate la giusta attenzione. Ci sono dei piccoli trucchi da seguire per lucidare e pulire il parquet, ecco come.

Come pulire bene il parquet: ecco il trucco

Decidere di rivestire con il parquet la propria casa è una scelta molto comune, ma come tutto è necessario prestare attenzione. La pulizia e la cura del parquet è importante se si desidera averlo sempre lucido. Ecco qualche piccolo consiglio su come pulire bene e lucidare il parquet, purtroppo potrebbe commettersi errori che possono rovinare il parquet.

Sono da preferire prodotti per la pulizia completamente naturali che proteggono il parquet e l’ambiente. Ci sono dei prodotti come oli essenziali o aceto, l’olio d’oliva e il succo di limone che sono grandi alleati per la pulizia del parquet.

-Rimuovere la polvere: è necessario togliere la polvere bene dal parquet, ecco in che modo. Potete utilizzare l’aspirapolvere che rispetto alla scopa riesce a rimuovere bene la polvere senza spostarla da una zona all’altra. Ma in alternativa all’aspirapolvere, perchè non tutti la possiedono potete rimuovere la polvere con i panni elettrostatici rimuove sia la polvere, capelli e pelucchi. Se ci sono soggetti allergici all’acaro della polvere è importante rimuovere bene la polvere.

-Lavare con acqua e detergente naturale: il detergente naturale è da preferire non solo per proteggere il parquet stesso ma anche l’ambiente. E’ fastidioso respirare odori troppo forti in casa, quindi la scelta del detergente è importantissimo. Ecco qualche piccolo consiglio da seguire, provate a preparare a casa un detergente naturale. Mettete in un secchio mettete circa 30 gocce di olio essenziale alla menta e 250 ml di aceto. Con questa soluzione lavate bene il parquet e poi passate più volte con un panno morbido. Questa è una soluzione perfetta per un parquet che non è trattato con olio.

In alternativa potete utilizzare anche acqua e alcol, per pulire e igienizzare il parquet, una buona soluzione anche per far asciugare subito il parquet. Il trucco per non lasciare aloni è pulire seguendo il senso delle venature presenti sul legno. Non lavare mai con la sola acqua perchè non si sgrassa.

In alternativa all’alcol provate un mix di aceto e acqua, l’aceto non solo igienizza, ma elimina i cattivi odori ma se preferite respirare un odore piacevole, potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale come lavanda, bergamotto o limone.

Il detergente naturale che potete preparare a casa è un mix di limone e olio è perfetto per pulire bene il parquet, perchè il limone sgrassa e e rilascia un bel profumo. Invece l’olio va a nutrire il parquet e lo rende più lucido. Mettete in un secchio una tazza di acqua calda, poi unite 50 ml di olio di oliva e un pò di succo di limone. Mescolate bene e poi con un panno morbido pulite il parquet. Il limone rilascerà un bel profumo nell’ambiente

Il trucco per lucidare il parquet

Non solo si deve lavare bene il parquet, ma anche lucidare bene, così da dare un tocco luminoso al vostro parquet. La cera d’api è ideale da utilizzare in caso di pavimenti in quercia oppure se il parquet è particolarmente rovinato.

In alternativa provate a sciogliere a bagnomaria 2 cucchiai di cera d’api con 120 ml di olio di lino e 10 gocce di succo di limone, quando si sarà sciolto bene tutto unite 2 goccia di olio di olio essenziale di arancia. Poi dopo lo fate raffreddare bene, prendete un pezzetto e spalmate sul pavimento aiutatevi con un panno morbido umido. Il parquet si lucida solo dopo averlo lavato bene e asciugato bene.

Se avete poco tempo non potete preparare la miscela sopra consigliato, potete semplicemente mettere panno di lana morbido distribuite qualche goccia di olio d’oliva e passatelo direttamente sul pavimento.

Adesso sarà molto più facile lucidare il parquet.