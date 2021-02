By

Scopri che cosa la giornata di oggi ha in serbo per il tuo e per gli altri undici segni dello zodiaco: ecco le previsioni del nostro oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Amore e salute mettono in crisi oggi i primi tre segni dello zodiaco. In questi campi, a quanto pare, le difficoltà proprio non mancheranno.

Oroscopo oggi Ariete

In questo periodo la salute merita una tutela particolare. Evitate allora comportamenti scorretti e che già sapete potrebbero nuocervi.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

In amore risultate un po’ restie, nonché scostanti: tutta colpa della gelosia che tira fuori letteralmente il peggio di voi.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Difficile oggi stare vicino a chi amate ma non disperate: per ora telefono e webcam, domani si spera tutto migliori.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

I sentimenti giocano brutti scherzi ai prossimi tre segni per i quali oggi sembra mettersi decisamente in salita.

Oroscopo oggi Cancro

Questo freddo vi ha oramai annoiata e sognate l’arrivo della primavera. Portate pazienza e intanto cercate un posto in cui stare bene.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

In famiglia qualcuno supera il proverbiale limite: del resto il confine tra volontà di aiutare e impicciarsi è sempre troppo sottile.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Se lui lo amate ma non vi sentite ricambiate iniziate a porvi qualche domanda: perché continua a vedervi? Che ci sia un tornaconto personale?

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Motivate sì, romantiche sì ma sapete bene che l’ostacolo è sempre dietro l’angolo quindi meglio rimboccarvi le maniche.

Oroscopo oggi Bilancia

Voglia di evasione ma troppe incombenze vi trattengono a casa o a lavoro e farete meglio ad accettare l’evidenza dei fatti.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Romantiche e sognatrici ma sempre con la consapevolezza che difficilmente per voi l’amore ha una data di scadenza longeva.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Avere l’obbiettivo ben chiaro davanti i vostri occhi vi rende motivate ed efficienti: nonostante i tempi difficili nulla vi spaventa.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il weekend si avvicina e gli ultimi tre segni dovranno sforzarsi per far sì che sia possibile goderne a pieno.

Oroscopo oggi Capricorno

La voglia di evasione si fa sentire ma voi sapete mantenere una certa obiettività e godere di quanto il fato può donarvi.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Saper mediare, un talento che purtroppo non avete mai ricevuto in dono. Peccato perché oggi vi servirebbe in modo particolare.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Rilassatevi, è venerdì e, anche voi che correte sempre, meritate di tirare un po’ il fiato. Questa sera no stress!

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.