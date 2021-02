Guenda Goria vittima degli haters: interviene il marito di Stefania Orlando

Guenda Goria si è ritrovata vittima degli haters per aver difeso sua madre, ma in molti hanno interpretato le sue parole come un attacco a Stefania Orlando. Il marito di lei è prontamente intervenuto.

Guenda Goria è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, Guenda ha continuato a far parlare di sé prendendo parte, seppur a distanza, alle dinamiche del programma. In quanto sua madre, Maria Teresa Ruta, fino alla scorsa settimana, ha fatto parte dei vipponi di Alfonso Signorini e lei l’ha difesa con le unghie e con i denti.

La conduttrice era anche ritornata per un confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, affermando di essersi sentita poco compresa da loro e sua figlia le ha dato manforte, chiedendo ai diretti interessati per quale motivo l’avessero esclusa. I fan del duo hanno subito insinuato che lei volesse sabotarli in qualche modo, ma lei ha prontamente chiarito che stava difendendo, come farebbe qualsiasi altra figlia al mondo sua madre, ma loro non hanno voluto sentire spiegazioni continuando ad attaccarla ed accusandola di essere invidiosa del loro percorso.

Guenda non gliele ha di certo mandate a dire ed a darle man forte è stato anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. In quanto mentre i fan sono occupati a farsi la guerra, lui si è complimentato con la Goria, ricordandole che le ha promesso che un giorno suoneranno insieme.

Simone Gianlorenzi e Guenda Goria: i fan si fanno la guerra, loro suonano

Vi invito ad essere sempre propositivi e ad avere delle idee. In giro ce ne sono poche anche se di talenti ne abbiamo tantissimi. Se nessuno vi dà una chance createvela da soli. Farete piu fatica ma imparerete di più. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 19, 2021

Simone Ginalorenzi ha scritto a Guenda Goria, dando decisamente poca importanza, con giusta ragione, alle critiche nate nelle scorse ore su Twitter, preferendo concentrare le sue energie su qualcosa di decisamente più costruttivo che litigare. In quanto ha compreso bene che la figlia di Maria Teresa Ruta non vuole assolutamente sabotare Stefania Orlando, sua moglie, e Tommaso Zorzi.

“Guenda, tu sei speciale” ha esordito Simone su Twitter. “Sono davvero felice di avere avuto modo di poterti conoscere” ha proseguito. “Poi me lo hai promesso: dobbiamo suonare un brano insieme” ha concluso Simone, che come i telespettatori più attenti ricorderanno bene nella vita è un musicista.

Guenda Goria e il marito di Stefania Orlando hanno dato un buon esempio al popolo della rete. In quanto hanno preferito mettere da parte tutte quelle sterili polemiche che non hanno senso di esistere, preferendo concentrare le loro energie su qualcosa di più bello e maggiormente costruttivo.

Siamo sicuri che sicuramente Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando saranno orgogliose dei loro affetti, che invece di cedere a guerre che non esistono hanno preferito allearsi puntando sulla passione che hanno in comune: quella dell’arte per la musica.