E’ importante prestare attenzione al consumo di zucchero. Scopri come assumere meno zucchero in un giorno.

Prestare attenzione a ciò che si mangia tutti i giorni è molto importante. Fare una scelta saggia sui cibi da prediligere e da evitare è fondamentale per vivere bene.

La salute della pelle e dell’organismo dipende tantissimo da ciò che mangiamo, spesso quando si è presi da tanti pensieri non si ha il tempo di fare attenzione a ciò che si consuma abitualmente, snack, bevande zuccherate, succhi di frutta e tanto altro. In particolar modo si potrebbe eccedere con cibi ricchi in zucchero, ma il consumo eccessivo non è mai consigliato.

Per la nostra salute sarebbe opportuno ridurli, ma non è così semplice. Sicuramente affidandosi al nutrizionista sarà molto più facile potrebbe proporvi degli alimenti alternativi che contengono zucchero bianco o sostituirlo con altri ingredienti. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come assumere meno zucchero bianco nell’arco della giornata.

Come assumere meno zucchero bianco durante il giorno

Focalizzando l’attenzione sullo zucchero, perchè non è l’unico ingrediente che va assunto con moderazione, cerchiamo di capire come si può limitare il consumo sostituendo con altri ingredienti o trovando degli alimenti alternativi dolci.

Nell’arco della giornata si può assumere lo zucchero in modi diversi, quello aggiunto che mettete nel caffè, latte o tisane, oppure sotto forma di alimenti come dolci, merende, succhi di frutta, marmellata e bevande zuccherate.

Ecco il metodo per ridurre lo zucchero durante il giorno.

-Evitare di aggiungerlo alle bevande: quando preparate il caffè, il latte o le tisane potete evitare di aggiungere lo zucchero, al massimo basta davvero poco e non necessariamente un cucchiaino. Ma ci sono anche dei sostituti dello zucchero come stevia, zucchero di canna, ma non esagerate, scopri gli altri sostituti dello zucchero bianco.

-Provare lo zucchero di canna: senza eccedere con le quantità. Lo zucchero bianco si sa che è lo zucchero più utilizzato ma non bisognerebbe abusarne perché potrebbe causare a lungo andare diabete, glicemia alta e obesità. Non solo perchè subisce un processo di raffinazione quindi perde le sostanze nutritive. In particolar modo nei piccoli non somministrate spesso durante il giorno, quindi insegnate già da piccoli a limitarne il consumo. Potete provare a sostituire lo zucchero bianco con quello di canna, che ha un colore scuro ed è più umido. Lo zucchero di canna aggiungete sia a bevande che per la preparazione di dolci, ma scegliete quello integrale, è il migliore perchè richiede meno processi di lavorazione rispetto a quello leggermente raffinato.

-Scegliere frutta fresca: sicuramente è importante mangiare frutta fresca tutti i giorni, evitate quindi succhi ricchi in zucchero. Mi raccomando non eccedete con quella zuccherina magari potete mangiarla in giorni alterni. Ecco alcuni frutti che contengono più zucchero banana, cachi, mandarini. Alternate magari la mela, ribes, mirtilli, pere, fragole, melone. Evitate sicuramente bevande a base di frutta che contengono zucchero preparate voi a casa succhi di frutta, ma non aggiungete lo zucchero bianco.

-Preparate dolci in casa: sicuramente se preparate dei dolci, come torte, biscotti e merende per i piccoli sarebbe la soluzione migliore. Preparando a casa i dolci potete scegliere gli ingredienti che preferite senza conservanti, coloranti e inoltre potete scegliere di dolcificare come volete, quindi omettendo anche lo zucchero bianco. Provate a preparare a casa dei dolci senza zucchero ecco la lista.

-Leggere sempre bene l’etichetta dei cibi: spesso quando si va di fretta si mette nel carrello della spesa la prima cosa che vi capita tra le mani. Ma sarebbe opportuno leggere sempre bene gli ingredienti, perchè pensiamo che quel specifico alimento non contiene lo zucchero ma non è sempre così. Anche le salse come il ketchup contengono zucchero, quindi non esagerate quando l’aggiungete ai piatti o panini. Certo che non tutti gli alimenti contengono lo zucchero bianco non è l’unico dolcificante!

-Evitate caramelle e biscotti troppo dolci: spesso li mangiucchiamo durante il giorno, ma non è una buona e sana abitudine, è necessario prestare attenzione. Ecco alcuni snack salutari con pochi zuccheri!

Non riduce totalmente lo zucchero dalla vostra dieta, è importante una riduzione graduale. E’ necessario parlarne con il vostro medico se volete assumere meno zucchero che saprà sicuramente darvi qualche consiglio a riguardo. Perchè eliminarlo improvvisamente dall’alimentazione non va bene, soprattutto se il palato è abituato a questo sapore.