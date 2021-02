Antonino Spinalbese soprende la fidanzata Belen Rodriguez: la dolcissima dedica d’amore per l’arrivo del primo figlio, foto.

Sempre più innamorati e felici, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si godono la gravidanza in attesa di poter stringere tra le braccia il frutto del loro amore. Sicuro dei propri sentimenti e felici di poter diventare padre per la prima volta, Antonino ha sorpreso la fidanzata Belen dedicandole delle dolcissime parole d’amore.

Anche la showgirl argentina, però, ha ricambiato pubblicando su Instagram una serie di foto che raccontano l’inizio della loro storia d’amore e che esprimono il forte sentimento che c’è tra i due.

Antonino Spinalbese e la dedica per Belen Rodriguez e il primo figlio

Dopo l’annuncio di Belen Rodriguez che, al settimanale Chi, ha annunciato di essere incinta del secondo figlio, frutto del suo amore con Spinalbese, arrivano le parole del 25enne che, su Instagram, ha dedicato le seguenti parole alla fidanzata.

“Vieni qui, ti spiego com’è stare tra le tue braccia, riusciresti ad innamorarti di te stessa.

Meriti il mio tempo, i miei pensieri, le mie lacrime i miei sorrisi. Ed io che mi perdo nei miei mondi, scopro di non aver mai vissuto fino ad ora. Meriti un posto, “il posto” in prima fila, in ogni notte, in ogni mattina… Sei il mio unico desiderio, avverato. TI AMO MUÑECA“, ha scritto Spinalbese.



Al settimanale Chi, Spinalbese aveva dichiarato: “È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo. Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre. Fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei avuto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli. Ma Belén mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia”.

Anche Belen non ha resistito e si è lasciata andare ad una dolce dedica d’amore per il fidanzato con cui ha scelto di allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, frutto del suo amore, oggi finito, con Stefano De Martino.

“Le nostre prime foto insieme, i nostri primi contatti. Tratto da uno dei film più romantici che abbia mai visto….. Tu, non svegliarmi mai”, ha scritto la showgirl argentina.