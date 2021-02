Oggi, con il test del bicchiere, abbiamo deciso di mettere alla prova le tue capacità di analisi. Quale di questi bicchieri ha più acqua?

Se sei un fisico od hai abbastanza familiarità con la materia, questo test non è adatto a te!

Troveresti la risposta in maniera troppo facile e veloce, mentre, invece, lo scopo di questo test d’intelligenza è quello di cercare di individuare la risposta giusta andando contro le nostre prime impressioni.

Saprai risolvere il quesito? Scopriamolo subito!

Test del bicchiere: quale di questi quattro bicchieri ha più acqua al suo interno?

Osserva attentamente l’immagine qui sopra: quattro oggetti sono caduti in altrettanti bicchieri d’acqua!

La domanda che stiamo per farti, per quanto sia relativamente semplice, potrebbe metterti veramente in difficoltà.

Ad osservarli adesso, infatti, possiamo notare come il livello dell’acqua, in ognuno dei quattro bicchieri, sia esattamente uguale.

Quello che vogliamo sapere noi, però, è quale, tra questi bicchieri, ha più acqua al suo interno quando gli oggetti non ci sono.

Il quesito sembra sciocco ma prima di rispondere prenditi un attimo per valutare bene le tue possibilità.

Qualcuno di molto sbadato, infatti, ha fatto cadere tutti i suoi strumenti per il trucco nell’acqua!

Quale sarà il bicchiere giusto? Quello con la spugnetta per il trucco, quello con lo smalto, quello con il pennello per il blush (utilissimo per realizzare il draping) oppure quello con la molletta?

La risposta, ovviamente, la troverai più giù ma vogliamo darti ancora qualche secondo per pensarci.

Un test come questo mette alla prova le tue capacità di analisi, proponendoti un quesito che sembra facile ma che richiede un minimo di conoscenza… delle leggi della fisica!

Bene, ora sei pronto per scoprire la soluzione riguardo il test del bicchiere?

Ecco qual è il bicchiere che ha più acqua al suo interno una volta levati gli oggetti.

Il bicchiere con la molletta, infatti, è il bicchiere che contiene più acqua di tutti.

Seguendo le leggi della fisica è possibile trovare la risposta in maniera abbastanza veloce!

Quando mettiamo un oggetto in acqua, il suo peso e la sua massa contribuiscono a far “muovere” il liquido, alzando ed abbassando il “livello”.

La molletta ha un peso veramente minimo, per cui quando l’abbiamo “inserita” nel bicchiere sappiamo che il livello dell’acqua non si è alzato più di tanto!

Gli altri oggetti, invece, hanno decisamente “alterato” il liquido all’interno del bicchiere, spingendolo a salire più del dovuto.

Insomma, non si tratta di magia ma di semplice intuizione: avevi dato la risposta giusta?