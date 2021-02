Scopri quali sono i segni zodiacali che non chiudono mai la porta all’amore e quelli che invece danno retta anche alla ragione.

Amore e ragione non sempre vanno d’accordo. Se il primo aiuta a sentirsi liberi e compiere azioni che in altri casi non ci si sognerebbe mai di mettere in atto, la seconda funge spesso da freno, a volte anche in modo sensato. Metterli d’accordo è spesso difficile e in astrologia ci sono segni che sono più o meno in grado di farlo. Ma quali sono, tra tutti, quelli che invece non chiudono mai le porte all’amore? Oggi analizzeremo i vari segni zodiacali sotto questo aspetto, scoprendo quali non dicono mai di no all’amore e quali, invece, si pongono sempre tante domande.

I segni zodiacali che non dicono mai di no all’amore

Ariete – Quelli che ci pensano sempre un po’ su

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete prendono sempre in considerazione ogni singolo aspetto della loro vita. E tendono a farlo anche quando di mezzo ci sono i sentimenti. Diretti come pochi altri, seppur affascinati come non mai dall’amore, cercano sempre di considerare vantaggi e svantaggi da ogni possibile relazione. Ciò può portarli a decidere di rimandare un eventuale amore o di concentrarsi solo per metà su una relazione appena nata. Il loro modo di scegliere sarà sempre difficile da prevedere poiché in balia del loro umore e dei progetti che anno in atto in quel preciso istante.

Toro – Quelli che non dicono quasi mai di no

I nativi del segno zodiacale del Toro sono estremamente romantici. Ciò li spinge a fare sempre quanto di meglio possono per far vivere un amore. Seppur razionali come pochi altri, cercano infatti di vagliare ogni possibilità e se davvero coinvolti sono anche in grado di mandare tutto all’aria in nome di un amore che in quel momento percepiscono come l’unica cosa che conta. Di loro si può quindi dire che salvo le dovute e rare eccezioni non sono quasi mai propensi a dire di no alla possibilità di un nuovo amore. E ciò anche se una volta presa una decisione, cercheranno sempre di mediarla in modo da andare incontro anche alla ragione.

Gemelli – Quelli che fanno scelte imprevedibili

Poter stabilire le decisioni che i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono disposti a prendere per amore è davvero difficile. Si tratta infatti di persone istintive, impetuose e altamente duali. Attratti dall’amore non sono nuovi a colpi di testa che possono mettere in atto se davvero presi dalla persona che amano. D’altro canto, sanno anche essere razionali, sopratutto quando si tratta della loro facilità. Meta per la quale sarebbero disposti anche rinunciare alla possibilità di un amore. Impossibili da inserire in una fazione piuttosto che in un’altra si può dire che stiano più meno ai confini di entrambe. Sempre pronti ad agire in modo da ottener il meglio per se.

Cancro – Quelli che non dicono di no

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono tra i segni più romantici dello zodiaco. Dire di no all’amore è per loro semplicemente impensabile. Al contempo, però, si tratta di persone che vantano svariate pretese. Anche dopo aver aperto le porte all’amore, possono quindi cambiare rapidamente idea. E tutto anche solo per una piccola incomprensione. Con loro è sempre bene muoversi con i piedi di piombo e fare tutto ciò che occorre per farli sentire amati come non ami. Altrimenti pur essendo sempre pronti a voltare le spalle alla ragione, i nativi del segno potrebbero non arrivare a spingersi mai oltre un tot.

Leone – Quelli che non sono sempre disposti a farlo

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che prima di tutto pensano a se stessi. Realizzarsi nella vita è ciò che più conta per loro e per ottenere quanto desiderano sono quindi disposti anche a rinunciare all’amore. Cosa che, quando serve, fanno senza troppi problemi, certi che quando è il momento giusto l’amore saprà sempre come bussare alla loro porta. Convinzione che li aiuta più che mai a seguire la strada che ritengono più giusta al momento.

Vergine – Quelli che non dicono no solo se davvero presi

Di norma, i nativi del segno zodiacale della Vergine sono estremamente razionali e ciò fa di loro persone incapaci di seguire solo il proprio cuore. Ad esso antepongono infatti una ben più consolidata ragione. Quando si trovano a provare sentimenti più forti del solito, però, possono trovarsi a perdere la testa e ciò può spingerli ad agire d’impulso. Una cosa assai rara e che spesso può avvenire in modo difficile da gestire. C’è da dire, però, che quando gli capita, si sentono vivi come non mai.

Bilancia – Quelli che evitano di prendere decisioni definitive

I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia, sognano l’amore ma non riescono mai a crederci veramente. La paura di andare incontro a delusioni cocenti e la consapevolezza di una realtà fatta anche di tante altre cose li porta infatti a non dire di no ma neppure ad aprire le porte. Si può dire che preferiscano mantenere un certo controllo. Cosa che li spinge a soppesare pro e contro e a vagliare per bene ogni più piccolo particolare. Se decidono di aprirsi, però, lo fanno con il cuore seppur sempre restando estremamente vigili.

Scorpione – Quelli che non dicono mai di no

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione credono fermamente nell’amore. E quando hanno a che fare con i sentimenti sono pronti a tutto pur di concretizzarli. Ciò li porta a seguire sempre l’istinto e a prendere decisioni che ad altri potrebbero sembrare affrettate. Decisioni che, però, se davvero sentite raramente sono errate. Forti del loro istinto e dell’innata capacità d’amore, i nativi del segno agiscono seguendo il cuore. E sono tra quelli che non dicono mai di no all’amore. E che nel farlo si mostrano in grado di offrire tutto un mondo di opzioni che per altri sarebbero semplicemente inimmaginabili.

Sagittario – Quelli che vorrebbero ma non sempre ci riescono

I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario sono persone che quando si parla di sentimenti sono spesso divisi tra istinto e ragione. Passionali come pochi amano l’idea di tuffarsi in un’avventura ricca di emozioni. Al contempo, però, cercano anche determinate sicurezze. Il loro modo di agire è quindi spesso relativo al momento che vivono e alle emozioni che provano. Cosa che per certi versi ciò li rende a tratti imprevedibili.

Capricorno – Quelli che non sempre ne hanno voglia

I nativi sotto il segno zodiacale del Capricorno sono persone prese da tanti impegni. Ciò li porta a non avere quasi mai tempo da dedicare alle relazioni e, ovviamente, all’amore. Quando devono decidere cosa fare riguardo alla possibilità di aprirsi all’amore, quindi, finiscono quasi sempre con il trovarsi in un grosso dilemma del quale non sempre hanno voglia di occuparsi. Nella maggior parte dei casi, infatti, preferiscono attendere che le cose si muovano da sole. Scelta che non sempre li porta a concretizzare qualcosa di buono in amore. Cosa della quale, però, tendono a non preoccuparsi più di tanto.

Acquario – Quelli che non ci pensano proprio

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario non si preoccupano mai di come agire in amore. Spiriti liberi per natura, tendono a seguire l’istinto e a fare sempre ciò che ritengono meglio per loro. Questo vuol dire che pur non rientrando tra quelli che non dicono mai di no all’amore, non sono neppure quelli che sono sempre con la porta aperta. Con loro è infatti tutta una questione di equilibri da mantenere e da saper gestire al fine di far andare le cose nel verso giusto, non tanto per i sentimenti ma per la vita di tutti i giorni che cercano di mantenere sempre tranquilla.

Pesci – Quelli che non dicono assolutamente mai no all’amore

I nativi del segno zodiacale dei Pesci, per amore farebbero tutto. Per questo motivo rientrano a pieno titolo tra i segni che non dicono mai di no all’amore. Per poterlo concretizzare sono infatti sempre pronti a tutto. Da romantici quali sono, infatti, i nativi del segno sono disposti a tutto. Anche a combattere e a fare delle rinunce se la posta in gioco è l’amore. Ovviamente, si attendono lo stesso anche dall’eventuale partner, che sono sempre pronti a supportare. La resilienza e la passione che mettono in tutto li rende capaci di superare ogni ostacolo.

Non dire di no all’amore è molto importante. Per scoprire quanto sono disposte a farlo le persone che conosci è importante controllare anche il profilo dell’ascendente, indispensabile per cogliere sfumature importanti che quando si parla di sentimenti lo sono ancora di più.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.