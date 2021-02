Sanremo 2021, primo caso covid tra i big in gara: cosa succede adesso

Primo caso covid tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021: partito il tracciamento dei contatti, ecco cosa succede adesso.

sanremo

Ci sarebbe il primo caso Covid tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 tra i big. L’artista che sarebbe risultato positivo al covid sarebbe Moreno Conficconi, componente degli Extraliscio in gara con Davide Tuffolo con la canzone Bianca Luce Nera.

Ad anticipare la notizia è stato Il Secolo XIX. L’indiscrezione, poi, sarebbe stata confermata all’AdnKronos da ambienti del Festival. Per la band sarebbe scatto già l’isolamente e sarebbe partito il tracciamento dei contatti.

Sanremo 2021, uno dei membri della band degli Extraliscio positivo al covid: speranza per partecipare al Festival

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021, il dirigente Claudio Fasulo ha chiarito il regolamento previsto qualora un cantante tra i big in gara alla 71esima edizione del Festival dovesse risultare positivo al covid. «E’ stata fatta un’integrazione al regolamento. in caso di positività per quello che riguarda i cantanti in gara è stato integrato il passaggio sui ritiri. E’ stata estesa l’ipotesi alle situazioni di obbligo per l’artista di osservare le misure di isolamento e quarantena. Nel caso in cui un artista sarà positivo al Covid verrà rispettato questo protocollo».

Qualora dovesse risultare positivo un membro dello staff dell’artista, Fasulo ha chiarito: «Per i casi di positività, quarantena o coinvolgimento del tracing degli artisti. Se un cantate risulta positivo dovrà ritirarsi, lo stesso se dovesse coinvolto nel tracciamento di qualcuno del suo entourage. Applichiamo le norme usate in tutti i posti di lavoro».

Per gli Extraliscio, tuttavia, la speranza di partecipare al Festival di Sanremo c’è ancora. La 71esime edizione del Festival comincerà il 2 marzo. Qualora, dopo 10 giorni di isolamente, i componenti della band dovessero risultare negativi, potrebbero partecipare alla kermesse canora.

L’entourage della band, per il momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nel frattempo, al Teatro Ariston di Sanremo sono cominciate le prove degli artisti che saliranno sul palco dal 2 al 6 marzo dando vita ad un’edizione del Festival che sarà storica. Sale, inoltre, l’attesa per scoprire i nomi degli artisti che affiancheranno i cantanti in gara durante la serata di giovedì 4 marzo dedicata alle canzoni d’autore.