By

Scopri per ciascun segno dello zodiaco quali opportunità e quali ostacoli ci saranno ad attenderli dietro l’angolo: arriva il nostro oroscopo.

Le stelle sono pronte a indicarci la strada anche in questa nuova giornata attraverso le previsioni del nostro oroscopo.

Ecco i consigli pronti a guidare i dodici segni dello zodiaco: leggiamoli insieme e prepariamoci a dare il meglio di noi.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Chi lasci la via vecchia per la nuova,.. a volta a successo! I primi tre segni dello zodiaco

Oroscopo oggi Ariete

Se le cose non vanno come volte, piuttosto che insistere, provate a cambiare approccio e tentare strade inesplorate.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Se son rose fioriranno quindi non stressatevi troppo: anche se lui sembra irraggiungibile non è mai detta l’ultima parola.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

La voglia di evasione galoppa ma l’attuale situazione ancora vi frena: occorrono valutazioni molto attente e puntuali prima di decidere

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Un momento di rinascita per i prossimi tre segni dello zodiaco che dovranno ponderare bene i tempi e prepararsi al cambiamento.

Oroscopo oggi Cancro

La primavera che già fiutate nell’aria vi dice che è il momento giusto per riscoprire tutta la vostra femminilità

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Leone

Dopo tutte le scottature collezionate in passato fiuti il pericolo a chilometri di distanza: prendi fiato quindi e poni la spinosa domanda.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Il cuore torna a palpitare ma prima di farlo partire al galoppo accertatevi della bontà e genuinità di chi avete davanti.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

I prossimi tre segni sono pronti per passi decisivi ma attenzione, dovrete esser convinte che sia veramente ciò che fa per voi.

Oroscopo oggi Bilancia

Tutto oggi vi ispira e così farete meraviglie: si tratta solo di prendere coraggio e incominciare

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

La voglia di cambiamento vi solletica la mente e basterà un po’ di coraggio per afferrarla al volo a patto però che il desiderio sia realmente vostro e non imposto dall’esterno.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Non tutto vi può riuscire bene, arrendetevi all’idea e iniziate a pensare che un piccolo aiuto può tornare utile.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Giornata perfetta Moggi per gli ultimi tre segni dello zodiaco per rimettersi in carreggiata: basterà confidare nei giusti supporti.

Oroscopo oggi Capricorno

Bella e giovane collega guarda il vostro lui con occhio languido: basterà uno sguardo per fulminarla all’istante

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Questi mesi di pandemia si vedono tutti ora sui vostri fianchi: potete prendervela solo con voi stesse quindi rimboccatevi le maniche

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Se qualcosa non va la famiglia oggi si rivelerà il supporto più valido in cui confidare per risalire la china.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.