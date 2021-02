Nicolò Zenga: il parere della famiglia su Andrea e Rosalinda Cannavò

Nicolò Zenga commenta la storia tra il fratello Andrea e Rosalinda Cannavò nata al Grande Fratello Vip svelando il parere della famiglia.

Nicolò Zenga commenta la passione che ha travolto il fratello Andrea e Rosalinda Cannavò. Dopo essersi conosciuti, essersi nominati a vicenda e aver capito di piacersi, Andrea e Rosalinda hanno deciso di vivere la storia nella casa del Grande Fratello Vip senza troppe aspettative. Consapevoli che la vita vera sarà totalmente diversa, in vista della finalissima del 1° marzo a cui, nessuno dei due, per il momento, è certo di partecipare, si stanno lasciando andare scambiandosi baci, abbracci e parole d’amore.

Cosa pensa, tuttavia, la famiglia di Andrea Zenga? Sarà d’accordo con la scelta del gieffino? A svelare tutto è il fratello Nicolò.

Nicolò Zenga: “Andrea e Rosalinda Cananvò? Non me l’aspettavo”

Nicolò Zenga sta seguendo da vicino l’avventura del fratello Andrea al Grande Fratello Vip. Dopo essere stato il protagonista di un incontro con il padre Walter, Nicolò, durante l’ultimo appuntamento con con il GF Vip Party, ha commentato la storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che si sono scambiati un bacio.

Un rapporto, quello tra Andrea e l’attrice siciliana, che sta conquistando tutti. All’interno della casa, la coppia gode del totale appoggio di Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Samantha De Grenet e Andrea Zelletta, ma cosa pensa davvero la famiglia Zenga? Nicolò approva la relazione tra il fratello Andrea a cui è fortemente legato e Rosalinda, reduce da una storia decennale con Giuliano Condorelli?

“Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va‘. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”, ha spiegato Nicolò.

La famiglia Zenga, dunque, è pronta a sostenere la nuova coppia. Anche sui social, sono tanti gli utenti che stanno sognando di fronte al flirt, appena nato, tra i due. Andrea e Rosalinda, dunque, riusciranno a conquistare la finalissima del Grande Fratello Vip?