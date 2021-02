I pancakes sono ormai entrati a gamba tesa e golosa nella vita di tutti noi! Scopriamoli in una versione latte e cacao soffice e ricca di gusto e leggerezza.

I pancake sono ormai diventata per molti un’abitudine alimentare molto piacevole, questo perché molto gustosi, perfetti per la colazione, per creare un dolcetto veloce e soprattutto perché versatili e ottimi se preparati con ingredienti sani e proteici.

I pancakes inoltre, si prestano ad essere farciti in moltissimi modi, dal classico sciroppo d’acero canadese, alla marmellata e come in questa ricetta anche da golose creme proteiche perfette per chi vuole concedersi un dolce momento durante la giornata senza sensi di colpa!

Kinder Cards Pancake: gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo!

La ricetta dei Kinder Card Pancake è nata dalla passione della food blogger Candy_healthy che l’ha pensata proprio per chi non vuole rinunciare ad una colazione o ad una merenda dolce, ma nemmeno attentare alla linea:

“Soffici pancake dall’ inaspettato ripieno cremoso al latte e cacao, per un’esperienza di gusto sorprendente.

Questi pancakes sono ideali per chi non vuole rinunciare al gusto tenendosi in perfetta forma”

Gli ingredienti

“-60g Farina d’avena aromatizzata @veryavena al gusto Kinder bueno (o neutra)

-80ml albume

-40ml latte (vegetale o scremato)

-5g cacao amaro

-3g lievito per dolci

Per la farcitura

-Crema proteica cioccolato

-Crema proteica al cioccolato bianco”

Il procedimento

“Unite tutti gli ingredienti in una ciotola eccetto il cacao. Dividete l’impasto in due ciotole differenti e in una aggiungete il cacao. Ungiamo leggermente un pentolino da 10cm e versiamo all’interno 2 cucchiai di impasto, alternando una volta quello chiaro e poi quello al cacao. Lasciamo raffreddare. Tagliamo i nostri pancake e farciamo con le due creme spalmabili proteiche della @fitporn al gusto cioccolato e cioccolato bianco

Ora non tocca fare altro che godersi la ‘bisco magia’ di questi soffici pancake”

Che ne dite? Saranno davvero ottimi questi pancakes, perfetti da farcire con creme proteiche e da gustare magari per una colazione ricca di energia e gusto. Dei pancakes ottimi anche da offrire ai più piccoli che li gradiranno senza dubbio farciti con la crema al cioccolato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)