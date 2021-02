Da Intimissimi a Tezenis e Yamamay: le nuove tendenze di primavera dell’intimo pastello

Da Intimissimi a Tezenis passando per Yamamay: scopri le nuove tendenze di primavera dell’intimo dalle tonalità pastello.

La primavera è alle porte e come con la nuova stagione viene voglia di rinnovare il guardaroba anche per gli intimi vale la stessa cosa.

Pizzo, seta e colori pastello dal rosa al lilla, passando per l’azzurro chiaro e il verde acqua. Colori tenui ma non solo, anche qualche modello più acceso per completare una collezione fresca e primaverile. E se vanno tanto le tinte unite c’è anche qualche spunto a fiori.

Da Intimissimi a Tezenis passando per Yamamay scopriamo quali sono le nuove collezioni per la primavera che sta arrivando.

La collezione di Intimissimi tra triangoli e brasiliane in pizzo, seta e fiori

Un vero must di stagione sono i triangoli in pizzo di Intimissimi declinati oltre che nei colori classici quali bianco, beige, nero, rosso e blu, anche in tanti colori pastello super primaverili: dal verde in tonalità clorofilla e acquamarina, al rosa nelle varianti seta, primula e ibis, al giglio lilla, al blu celestiale, e al rosso tramonto.

Non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. Inoltre, conviene approfittare ora visto che prendendone 2 si potrà usufruire del prezzo scontato a 39,90 euro anziché 51,80. Un pezzo singolo viene invece 25,90 euro.

Inoltre, per realizzare il completino basterà abbinare un brasiliano in pizzo dello stesso colore. Si trovano a 10,00 euro ciascuno. E anche qui c’è la promozione del 3 più 1. E se non amate la brasiliana c’è sempre lo slip in pizzo a vita bassa. Stessi colori, stesso prezzo e promozione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Intimissimi (@intimissimiofficial)

Non solo pizzo, anche la seta è ideale da indossare con l’arrivo della primavera e al completino declinato nei colori pastello è difficile resistere. Un abbinamento delizioso composto da canottierina e pantaloncino ideale da usare come pigiama per dormire. Anche se la canottiera è perfetta da indossare pure come sotto-giacca.

Anche qui in quanto è colori non c’è che l’imbarazzo della scelta, spaziando tra lilla, verde chiaro, azzurrino e rosa confetto.

Sempre restando su Intimissimi ci sono anche le varianti di intimo a fiori. Qui sotto un paio di spunti per i reggiseni a cui potrete abbinare lo slip coordinato in pieno stile primaverile.

L’intimo di primavera di Tezenis

Tra i nuovi arrivi di Tezenis non potevamo non notare questo delizioso completino dai toni decisamente primaverili, formato da un reggiseno a balconcino in pizzo venise lace color rosa chiaro, costo 16,99 euro. Da abbinare con uno slip in taglio vivo e pizzo venise lace, costo 6,99 euro.

Anche qui spiccano triangoli in varie forme sempre di pizzo e tanti colori pastello. Qui sotto alcuni esempi.

A sinistra un reggiseno a triangolo, modello Havana in pizzo al costo di 14,99 euro mentre il modello a destra si chiama Istanbul e costa la stessa cifra.

I completini primaverile di Yamamay

E terminiamo questa carrellata di intimo pastello e primaverile con le nuove collezioni di Yamamay. Anche qui il modello che va per la maggiore è il triangolo push up nei due colori fard e verde bosco. Entrambi al costo di 25,95 euro. Sotto si uò abbinare un perizoma, come nella foto a 9,95 euro, o una brasiliana sempre di pizzo al costo di 10,95 euro.

E voi avete già acquistato i capi intimi per la primavera in arrivo?