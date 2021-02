Grave lutto nel mondo della musica: è morto Andrea Lo Vecchio, autore di canzoni indimenticabili come Luci a San Siro e Donna Felicità.

Un altro grave lutto nel mondo della musica. A 78 anni, si è spento il cantautore Andrea Lo Vecchio. Insieme a Roberto Vecchioni, aveva scritto il capolavoro Luci a San Siro. Tra le altre canzoni che portano la sua firma si ricordano Donna Felicità, E poi… per Mina, Rumore per Raffaella Carrà ed Help me per i Dik Dik.

Oltre ad essere un cantautore, è stato anche un compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo. Lo Vecchio ha composto anche alcune sigle di cartoni animati come quella di Mazinga Z.

Poche ore prima della morte, Andrea Lo Vecchio, con un post pubblicato su Facebook, aveva parlato della sua battaglia contro il covid.

“Questo Covid è veramente brutto: ti allontana da tutto e da tutti, lasciandoti in una solitudine totale. Ormai sono tre settimane e, a parte i miei familiari, ha scremato gli amici, quei pochi per cui conto ancora qualcosa e che si dimostrano interessati. È lunga, ma ho fatto tante battaglie e sono sicuro che questa la vincerò contro il più grande figlio di putta*a che abbia incontrato“, aveva scritto.

Lo Vecchio aveva cominciato la sua carriera nei primi anni Sessanta come cantautore partecipando a vari concorsi canori. Come fa sapere Wikipedia, nel 1967 pubblica il suo primo album, Storie d’amore, con i testi scritti da Vecchioni.

Il successo come autore comincia ad arrivare nel 1968 con Sera che, interpretata da Gigliola Cinquetti e Giuliana Valci, si classifica all’ottavo posto al Festival di Sanremo di quell’anno.

Il grande successo arriva con Luci a San Siro, scritto con Roberto Vecchioni e con cui quest’ultimo si fa conoscere al grande pubblico come cantante. Nello stesso anno, sulla musica di Renato Pareti, la coppia Lo Vecchio-Vecchioni scrive il testo di Donna Felicità, interpretata da I Nuovi Angeli.

La scomparsa di Lo Vecchio rappresenta una grave perdita per la musica italiana.