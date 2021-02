Gli AirPods, la nuova generazione di auricolari che ogni giorno si utilizzano per ore. Ma vi siete mai chiesti quando siano davvero puliti e sicuri? Scopriamo il trucco semplice ed efficace per pulirli e mantenerli sempre perfetti.

Apple è senza dubbio un portatrice di grandi novità in campo tecnologico e con i suoi AirPods ha davvero caratterizzato una piccola grande rivoluzione nel campo della comunicazione, quella vissuta ogni giorno attraverso gli smartphone. Via gli scomodi fili che univano gli auricolari al dispositivo mobile ed ecco che la libertà di movimento durante una passeggiata e anche durante una call conference diventa apprezzata se non indispensabile.

Ogni giorno questi auricolari dal design accattivante e dal prezzo importante vengono utilizzati per ore inserendoli nelle orecchie con facilità e disinvoltura, ma siamo davvero sicuri siano sempre perfettamente puliti? Questi piccoli gioielli di tecnologia vengono a contatto ogni giorno con polvere, cerume e acari, così come la loro custodia che non è certo un semplice astuccio ma necessaria per riporli e ricaricarli.

Scopriamo un semplice metodo per pulirli in modo sicuro ed economico e soprattutto senza rovinarli. Scopri anche come pulire in modo perfetto il freezer.

Come pulire gli AirPods e la Case in pochi minuti e in piena sicurezza

Pulire gli Airpods è fondamentale, per l’igiene e la sicurezza ma anche per mantenere la loro funzione, quella di diffondere il suono, sempre impeccabile. Sono diversi i consigli che si possono trovare sul web su come pulire gli AirPods con prodotti specifici, noi però abbiamo trovato un metodo che pensiamo possa essere davvero utile, semplice e sicuro di operare una pulizia e mantenere sempre auricolari e case perfettamente puliti.

La tecnica per pulire gli AirPods è stata consigliata dallo Youtuber del canale The Simolly Show e risulta essere davvero semplice ed efficace. Gli strumenti che serviranno per pulire gli AirPods sono un cotton fioc e uno stuzzicadenti in legno. Scopri anche come pulire perfettamente i taglieri di legno!

Per prima cosa si dovrà pulire la Case che custodisce e ricarica gli AirPods e lo si potrà fare grattando via pelucchi e altri residui di sporco con uno stuzzicadenti di legno. Molte volte infatti tenendo la Case all’interno delle tasche di abiti, i pelucchi della stoffa si insinuano attraverso le fessure della custodia.

Una volta grattato via lo sporco più evidente, lo si potrà eliminare completamente passando un cotton fioc su tutta la superficie. Ma scopriamo come pulire gli AirPods in modo semplice, veloce ed efficace guardando il video tutorial!

Avete scoperto come pulire i vostri AirPods? Non vi resta che mettervi a lavoro!