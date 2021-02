Ti sei mai chiesto come sia possibile fare l’amore a distanza? Ecco alcuni suggerimenti per tutte le copie che si trovano divise.

Forse la vostra è sempre stata una relazione a distanza oppure, a metterci lo zampino, è stata la “recente” pandemia di Covid-19.

In ogni caso, poco importa, il risultato è sempre uno: vi trovate, obbligatoriamente, a passare settimane se non, addirittura, mesi rimanendo separati.

Come fare a mantenere viva l’intimità quando ci possiamo vedere solo attraverso lo schermo del telefono?

Ecco alcuni suggerimenti pratici.

Come fare l’amore a distanza: ecco tutto quello che ti serve sapere

Non avevi mai pensato che sarebbe finita così, eppure ti trovi “incastrato” in una relazione a distanza.

Avete appuntamenti telefonici e, di certo, vi vedete ogni volta che potete.

La pandemia, però, ci ha messo lo zampino ed adesso la situazione sembra essere diventata davvero critica.

Che cosa puoi fare per mantenere viva l’intimità di una relazione a distanza?

Partiamo dal presupposto che, volenti o nolenti, vi siete rassegnati a dover passare un lungo periodo separati.

Certo, prendere la decisione di non vedersi (piuttosto che vedersela imporre dalle condizioni della vostra vita) può fare la differenza ma, in ogni caso, è anche inutile continuare a prendersela con il destino!

Sappiamo bene che cosa succede al nostro corpo quando non facciamo l’amore per molto tempo: inutile aggiungerci anche malumori ed ulteriore negatività!

Meglio concentrarsi su come fare per tenere viva la relazione anche sotto le coperte sebbene siate… da soli!

Abbiamo già parlato del fatto che l’intimità, spesso, rischia di finire in un circolo vizioso che, a forza di ripetersi sempre uguale, potrebbe uccidere la relazione.

Bene, voi avete il problema diametralmente opposto!

Per questo motivo, visto che l’autoerotismo anche quando si è in coppia non è assolutamente un problema (come ti abbiamo spiegato qui), cerchiamo di capire cosa potete fare per alimentare la fiamma della vostra intimità.

messaggi piccanti : vi avevamo già dato qualche suggerimento in questo articolo su come scriverli.

I messaggi hot sono un grande classico dei nostri tempi e saperli usare, soprattutto quando vi trovate “separati” per un lungo periodo di tempo, è veramente fondamentale!

Se scrivere un messaggio diventa troppo complicato, potete provare anche con le telefonate bollenti . Insomma, il telefono diventa il vostro strumento principale e può apportare tantissimi vantaggi alla vostra relazione!

Certo, la spontaneità di un momento d’intimità, infatti, è sempre ben accetta ma sapevate che programmare gli appuntamenti erotici è utilissimo per combattere la noia?

: vi avevamo già dato qualche suggerimento in questo articolo su come scriverli. I messaggi hot sono un dei nostri tempi e saperli usare, soprattutto quando vi trovate “separati” per un lungo periodo di tempo, è veramente fondamentale! Se scrivere un messaggio diventa troppo complicato, potete provare anche con le . Insomma, il telefono diventa il vostro strumento principale e può apportare tantissimi vantaggi alla vostra relazione! Certo, la spontaneità di un momento d’intimità, infatti, è sempre ben accetta ma sapevate che gli erotici è utilissimo per combattere la noia? videochiamata : certo, potrà sembrarti un po’ rischioso eppure la videochiamata sensuale può davvero risollevare le sorti del tuo rapporto intimo!

Pensa ai lati positivi ; puoi scegliere la luce e l’outfit che vuoi, senza preoccuparti di peli che stanno ricrescendo oppure di non essere perfettamente in ordine!

Dalla videocamera moltissime piccole imperfezioni che magari occupano o distraggono la tua mente dal vivo sono praticamente invisibili .

Puoi scatenarti senza paura di sentirti in imbarazzo!

: certo, potrà sembrarti un po’ rischioso eppure la videochiamata sensuale può davvero risollevare le sorti del tuo rapporto intimo! Pensa ai ; puoi scegliere la luce e l’outfit che vuoi, senza preoccuparti di peli che stanno ricrescendo oppure di non essere perfettamente in ordine! Dalla videocamera moltissime che magari occupano o distraggono la tua mente dal vivo sono praticamente . Puoi scatenarti senza paura di sentirti in imbarazzo! giocattoli per adulti : che relazione a distanza è se non avete almeno un sex toy a vicenda?

La tecnologia , ormai, ha fatto dei veri e propri passi da gigante che ci permettono di darci veramente alla pazza gioia .

Sapevi che esistono giocattoli di coppia , che possono essere usati grazie al Bluetooth? Sia tu che il tuo partner potete attivare il giocattolo nel momento che preferite e “sorprendervi” piacevolmente a vicenda.

Non male, no?

: che relazione a distanza è se non avete almeno un sex toy a vicenda? La , ormai, ha fatto dei veri e propri passi da gigante che ci permettono di darci veramente alla . Sapevi che esistono di , che possono essere usati grazie al Bluetooth? Sia tu che il tuo partner potete attivare il giocattolo nel momento che preferite e “sorprendervi” piacevolmente a vicenda. Non male, no? teaser: con questa parola, con la quale generalmente si definisce una campagna pubblicitaria preliminare, vogliamo suggerirvi di provare a… non darvi da fare!

Dopotutto, ve lo avevamo spiegato qui, l’astinenza può diventare un vero e proprio strumento per ravvivare la vostra coppia.

Invece che concentrarvi sul rapporto intimo, imparate a stuzzicarvi in maniera non troppo palese, cercando di tenere sempre viva la fiammella dell’interesse.

Il motivo? Semplice!

A forza di parlare per sottintesi, senza mai arrivare a “consumare“, il momento del vostro incontro sarà veramente piccante.

Provare per credere!

Adesso che conosci tutti i segreti per darti all’amore “da lontano” che ne dici di fare un tentativo?

Ovviamente, tutti questi spunti possono essere utilizzati anche quando la lontananza non è più tale: si tratta solo di idee, niente di definitivo o scritto nella pietra!

Sappiamo bene che niente può sostituire il contatto fisico: nel frattempo, però, perché non provare a darsi da fare… a distanza?