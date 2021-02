Queste 6 abitudini mattutine ti fanno ingrassare rapidamente

Lo stile di vita incide molto sulla nostra forma fisica. Alcune abitudini mattutine favoriscono l’aumento di peso, scopri quali sono.

Ognuno di noi al risveglio attua la sua routine mattutina, c’è chi corre in bagno, chi fa colazione, chi non apre il secondo occhio senza una tazza di caffè, chi si fa una corsetta. Ognuno compie quasi meccanicamente una serie di azioni e probabilmente ignora che queste favoriscono l’accumulo di peso. Sapevi per esempio che bere il caffè senza assumere un bicchiere d’acqua fa ingrassare? Se continui ad ingrassare e non riesci a perdere peso forse commetti anche tu uno di questi errori mattutini.

6 abitudini mattutine che favoriscono l’aumento del tuo peso

Se attualmente ti senti affaticato e pesante dovresti fare il punto della situazione e considerare il tuo stile di vita. Il modo in cui inizi la giornata potrebbe incidere molto sul tuo peso corporeo. Capire se compiamo una delle 6 azioni mattutine che favoriscono un accumulo di chili indesiderati è molto importante.

Secondo il parere di alcuni esperti le azioni che rientrano nella nostra routine mattutina che influiscono negativamente sul nostro peso forma e potrebbero essere responsabili del nostro aumento di peso sono le seguenti:

1. Vestirsi al buio

Spesso ci si alza e ci si prepara per andare al lavoro e di conseguenza si evita di aprire le finestre e le serrande e ci si veste accendendo la luce o in penombra. Un recente studio ha dimostrato che le persone che appena svegli aprono le persiane e godono della luce naturale hanno un indice di massa grassa corporea inferiore rispetto a chi non lo fa.

2. Saltare la colazione

Molte persone saltano la colazione per svariati motivi, la mattina lo stomaco è chiuso oppure la fretta non ci consente di dedicare del tempo alla colazione. La nutrizionista Kathleen Alleaume ha sottolineato l’importanza di una colazione nutriente che è un trampolino di lancio per una giornata efficiente e soprattutto ha ricordato che saltare questo pasto è uno dei motivi principali per cui si tende ad ingrassare. Vuoi perdere peso? Fai una colazione abbondante

3. Prendere il caffè senza bere acqua

La mattina spesso non riusciamo a rinunciare alla nostra tazza di caffè, ci sveglia e ci fa sentire più scattanti, in realtà se non si accompagna il caffè con un bel bicchiere d’acqua si potrebbe aumentare significativamente di peso. L’acqua è necessaria e stimola il nostro metabolismo. Una adeguata idratazione mantiene il corpo e il cervello vigili. Il caffè tende a disidratare il corpo e assunto appena svegli prosciuga le riserve d’acqua rimaste.

Non bisogna trascurare di bere molta acqua se si desidera perdere peso, l’acqua favorisce l’eliminazione delle tossine che si sono accumulate nei nostri tessuti durante il sonno, queste tossine spesso sono la causa del mal funzionamento del nostro metabolismo. Da domani ricordati di accompagnare la tua tazza di caffè al mattino con un bicchiere d’acqua, dovresti bere l’acqua prima del caffè. Se vuoi approfondire questo argomento: acqua: ecco perché dovresti berla ogni mattina al risveglio

4. Non rifare il letto:

Forse questa informazione ti ha sorpreso, in effetti è difficile credere che esista un nesso tra l’ingrassare ed il rifare il letto. Eppure un recente studio ha dimostrato che quasi il 20% delle persone che rifanno i propri letti quando si svegliano hanno un indice di massa grassa inferiore rispetto a chi non ha questa abitudine. Lo studio ha anche evidenziato la possibile ragione che spiega questo collegamento: le persone che hanno l’abitudine di rifare il proprio letto dormono meglio. Dormire bene e sufficientemente favorisce la perdita di peso.

Per quanto riguarda il rifare il letto appena svegli qualcuno potrebbe non essere del tutto d’accordo, ecco il perché: facciamo bene a rifare il letto ogni mattina? Risponde la scienza

5. Non pesarsi

Impensabile pensare di iniziare bene la giornata pesandosi. Soprattutto in in momento in cui l’ago della bilancia ci ricorda che abbiamo sforato il nostro peso, salire su quell’arnese potrebbe rovinarci la giornata. Per quale ragione dovremmo pesarci di mattina? Un recente studio durato quasi un anno, ha dimostrato che coloro che non si pesano per lunghi periodi aumentano maggiormente di peso. In realtà monitorare la situazione aiuta a tenerla sotto controllo, ignorare il proprio peso è controproducente.

6. Dormire troppo

In uno dei punti precedenti abbiamo ricordato l’importanza di un buon sonno ristoratore ai fini della perdita di peso. Secondo altre fonti, anche dormire troppo influirebbe sull’accumulo di peso. Uno studio pubblicato sulla rivista “Plos One”, ha concluso che coloro che dormono più 10 ore su base regolare, tendono ad essere più grassi e consiglia di dormire circa 7-8 ore al giorno. A ogni età le sue ore di sonno: e tu, quante ore dovresti dormire?