Uomini e Donne oggi, Gemma “provoca” Maurizio: Maria lo mette alle strette

Uomini e Donne oggi continua la sua versione “Il Segreto”. Maria vuole vederci chiaro su Maurizio e lo mette alle strette, proseguendo con il suo piano per smascherarlo negli studi Elios di Roma.

Uomini e Donne questa settimana ha appassionato e non poco il pubblico del piccolo schermo degli italiani grazie ad una versione totalmente inedita. Come i più attenti telespettatori ricorderanno bene, Maria De Filippi non è assolutamente convinta della buona fede di Maurizio, cavaliere che esce sia con lei che con Maria. In quanto sospetta si sia avvicinato alla dama di Torino soltanto per avere una maggiore visibilità, in quanto numerosi dei suoi atteggiamenti non sembrano tornare.

Per questo motivo la padrona di casa ha escogitato un vero e proprio piano per smascherarlo. La conduttrice ha ribattezzato questo momento come Uomini e Donne in versione il Segreto, con tanto di sigla della famosa soap spagnola, aggiungendo alla fotografia i toni giallo ocra caratteristici dello show, ma non solo.

Durante gli scorsi appuntamenti, Maria aveva messo in guardia Maurizio, rivelandogli che sarebbe uscito in esterna con entrambe le dame in modo tale da poter avere le idee chiare su chi delle due continuare a frequentare. In modo tale da fare la sua scelta, ma cosa accadrà oggi?

Anticipazioni Uomini e Donne 17 febbraio: la “scelta” di Maurizio

Il pubblico del piccolo schermo oggi ne vedrà davvero delle belle. In quanto secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani si presenterà all’appuntamento con il suo cavaliere in una forma impeccabile e, sotto consiglio della redazione, inizierà a provocarlo per avere una sua reazione, visto che si è detto più volte attratto da lei. La sua reazione ovviamente sarà tutt’altro che focosa, ma anzi apparirà piuttosto indifferente di fronte alle grazie sfoggiate dalla dama.

Si torna in studio e Maria fa posizionare le sedie della scelta. Ovviamente queste non sono state messe per la scelta di Sophie Codegoni, ma per quella di Maurizio! Il cavaliere, al centro dello studio, rivelerà di non essere ancora pronto per questo importante momento, manco dovessero convolare a nozze, e chiede di poter rimandare il tutto alla prossima settimana. La padrona di casa asseconderà questa sua richiesta? Per scoprirlo non ci resta che vedere la puntata di oggi che, come al solito, andrà in onda su canale 5 alle 14:45.

L’appuntamento di oggi, tra l’altro, se non fosse stato chiaro, sembrerebbe riguardare soltanto questo spezzone della registrazione e soltanto nei prossimi giorni si parlerà anche degli altri protagonisti del programma.

NELLA PUNTATA DI OGGI… #UominieDonne versione “Il segreto” Parte II 🤭 Cosa accadrà? pic.twitter.com/NKAy1JsrIb — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 17, 2021

Uomini e Donne oggi è pronto a stupire ancora una volta il pubblico del piccolo schermo, che sembra essere più deciso che mai a voler guardare questa “nuova versione” del programma che sta facendo impazzire non solo loro ma anche il pubblico della rete. Maria è più intenzionata che mai a voler smascherare Maurizio, che di Gemma sembrerebbe proprio non volerne sapere.