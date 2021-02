By

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 febbraio: rissa sfiorata tra due storici cavalieri. Maria De Filippi evita il peggio.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne nel corso della registrazione del 16 febbraio tra due storici cavalieri del trono over. Ad impedire il peggio è stato l’intervento di Maria De Filippi che, di fronte agli animi infuocati dei due cavalieri, protagonisti già in passato di accese discussioni, ha evitato che entrambi uscissero dallo studio per scontrarsi dietro le quinte.

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il protagonista assoluto della registrazione è stato Armando Incarnato che, prima di discutere animatamente con Riccardo Guarnieri, sfiorando poi la rissa, ha litigato anche con la nuova tronista Samantha. Tra quest’ultima e il cavaliere napoletano sarebbero volate anche parole di fuoco.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 16 febbraio: Armando Incarnato litiga con la tronista Samantha e sfiora la rissa con Riccardo Guarnieri

Quella del 16 febbraio, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, è stata una registrazione piuttosto accesa di Uomini e Donne. Il momento clou è arrivato quando Maria De Filippi ha invitato la nuova tronista Samantha ad esprimere un parere su Armando Incarnato. Le parole utilizzate da Samantha non sarebbero piaciute al cavaliere napoletano che avrebbe dato della “maleducata” alla nuova tronista. A difendere quest’ultima sarebbe stato Gianni Sperti, ma la discussione avrebbe poi coinvolto anche Riccardo Guarnieri.

Come riportano le anticipazioni del Vicolo, Armando si sarebbe così scagliato anche contro Riccardo, reo di aver fatto degli apprezzamenti sulla nuova tronista. Tra i due cavalieri sarebbe così iniziato un botta e risposta durissimo con Incarnato che, furioso, avrebbe lasciato lo studio facendo una battuta infelice su Guarnieri. Riccardo, di fronte alla battuta del cavaliere napoletano, come aggiungono ancora le talpe del Vicolo, si sarebbe arrabbiato tantissimo provando, a sua volta, a lasciare lo studio per raggiungere il dietro le quinte.

Ad impedire tale gesto evitando, così, che la situazione degenerasse, è stata Maria De Filippi che, dopo aver riportato la calma in studio, impedisce a Riccardo di lasciare a sua volta lo studio. Dopo essersi tranquillizzato, poi, Guarnieri avrebbe comunque lasciato lo studio.