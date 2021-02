Nella Giornata Mondiale del Gatto, abbiamo pensato di proposti un simpatico test di illusione ottica: che cosa vedi, un gatto od una scarpa?

Sapevi che oggi è la Giornata Mondiale del Gatto?

Questa festa, istituita proprio in Italia il 17 Febbraio del 1990, deve la sua nascita a due donne appassionate di gatti: Claudia Angeletti, giornalista, ed Oriella Del Col, lettrice.

Cosa c’è di meglio, quindi, per festeggiare i nostri amici a quattro zampe, che provare un test a tema… mici?

Ecco la nostra illusione del giorno: pronta a scoprire la tua personalità?

Test illusione ottica: cosa vedi, un gatto od una scarpa?

Per far sì che il test di illusione ottica funzioni, devi guardare l’immagine qui sopra e prendere una decisione veloce.

Che cosa ti sembra di vedere, un gatto che si stiracchia oppure un piede che calza una scarpa con il tacco alto?

Oggi, 17 Febbraio, è la Giornata Mondiale del Gatto (qui trovi tutte le informazioni a riguardo).

Questa festa, istituita in Italia, serve a celebrare i quasi 8 milioni di gatti domestici e gli innumerevoli che, per un motivo o per un altro motivo non hanno una casa.

(E per far sì che il tuo gatto rimanga a casa, ecco cosa fare in caso il tuo animale domestico scappi!)

Tutti gli amanti dei gatti, quindi, sono chiamati a festeggiare questa giornata e noi, di certo, non volevamo essere da meno.

Questo test psicologico e della personalità serve a svelarci alcuni tratti nascosti del tuo inconscio.

Non pensare troppo a quale sia la risposta giusta ma scegli l’immagine che ti ha colpita per prima.

Non è l’unico dei nostri test che puoi provare!

Questa immagine farà emergere alcuni aspetti sepolti nel tuo carattere mentre il test del rivale in amore ti svela come ti comporti di fronte ad una minaccia sentimentale.

Pronta a scoprire un tratto nascosto della tua personalità?

ti è sembrato di vedere un gatto : esattamente come dice spesso Titti , il famoso canarino giallo dei Loony Toones, ti è sembrato di vedere un gatto.

Cosa vuol dire questo?

Con ogni probabilità sei una persona dal carattere avventuroso , che non ha paura di spingersi oltre i suoi limiti ed uscire dalla comfort zone.

Certo, la tua sete di avventure a volte rischia di farti entrare in conflitto con le persone che ti stanno vicino e ti sembra di non riuscire mai a capire il motivo.

Non ti rendi conto, a volte, che il tuo carattere aperto e solare si scontra con la sensibilità più chiusa degli altri e questo crea dei problemi!

Quando sei in conflitto con qualcuno, quindi, passi da momenti di gioia e felicità a quelli di depressione totale: insomma, sei proprio come un gatto!

Non preoccuparti, questo non vuol dire assolutamente che tu sia una persona priva di fantasia o di estro creativo, anzi!

Se hai visto prima la scarpa, però, possiamo sicuramente dire che il tuo cervello ed il tuo carattere ti portano a cercare sempre la concretezza.

Sei una persona che ama i fatti più che le parole e sei sempre attenta ad avere le idee chiare quando ti approcci ad una situazione nuova.

Ti capita spesso di discutere con chi non capisce il tuo bisogno di serietà e questo, a volte, ti crea dei grandi problemi.

Per vivere più tranquillamente devi imparare anche a lasciarti andare una volta in più: forse un amico peloso potrebbe aiutarti a cambiare la tua visione del mondo?

Allora, il test dell’illusione ottica legata al gatto ti ha rivelato qualcosa di te?

Noi speriamo proprio di sì!

L’importante è che, non importa tu abbia un gatto o meno, tu ti prenda un momento, oggi, per festeggiare tutti i felini.

Se lo meritano!