Gli outifit targati Zara di Giulia Salemi: diamo i voti alla gieffina

Giulia Salemi sceglie spesso il marchio Zara per i suoi outfit: scopriamo i capi indossati nella casa del Grande Fratello Vip e diamo i voti.

Chi l’ha detto che i personaggi famosi indossano solo e sempre grandi firme? Ecco un esempio lampante di come anche le catene del fast fashion riscuotano successo tra i vip.

Giulia Salemi è solita mostrarsi con outfit targati Zara, degni delle migliori influencer da milioni di follower, e ricordiamo che la showgirl italo-persiana ne ha 1,3 milioni, per la cronaca.

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip la Salemi ha sfoggiato una serie di capi a firma del colosso dell’abbigliamento spagnolo: scopriamo alcuni dei suoi outfit e diamo i voti ai look.

Ecco gli outfit di Giulia Salemi firmati Zara e indossati al Gf Vip

Giulia Salemi da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip è diventata una delle protagoniste. Dalla storia con Pierpaolo Pretelli alle liti con Tommaso Zorzi, ma di certo l’influencer italo-persiana non è passata inosservata.

Al di là del gossip quello che invece vogliamo andare a valutare oggi sono gli outfit di Giulia, e in particolare quelli indossati nella casa del Grande Fratello Vip targati Zara.

Molte sono infatti le ragazze che seguono la Salemi sui social e che non si perdono un colpo in quanto agli outfit della modella italo-persiana.

Per iniziare vediamo nella foto sopra due look sbarazzini indossati dalla bella Giulia. A sinistra l’influecer italo-persiana veste una minigonna in denim con strappi di @zara al costo di €19,95.

A destra invece la Salemi indossa un paio di shorts effetto pelle, sempre di Zara, al costo anch’essi di €19,95. A dare colore a questo look ci pensa il maglioncino giallo che non è però della catena spagnola.

Per questi due outfit giovani e casual diamo alla Salemi un 8.

E ora vediamo altri due look a firma Zara. A sinistra una tuta blazer stampata che si trova nel sito al costo di €39,95.

L’influcencer ha abbinato al minidress degli anfibi in pelle lucida neri che donano all’outfit uno stile rock. A questo look sbarazzino diamo un bel 9.

A destra invece vediamo la Salemi con una camicia satinata il cui costo è €25.95 a cui ha abbinato un paio di bermuda con i bottoni, costo €19.95.

A questo outfit diamo un 7.

Per continuare sulla scia degli abitini a fiori da cui possiamo prendere spunto anche per l’imminente primavera, (qui puoi trovare degli splendidi vestiti griffati in saldo adatti al clima mite), ecco un altro esempio ben indossato da Giulia. Questo modello con le spalline, sempre a marchio Zara, si trova scontato a 19,95€ anziché 22,95€.

A questo outfit diamo un 8 pieno.

E infine, vediamo uno dei must have di stagione la camicia di flanella di cui già vi avevamo avevamo dato alcune dritte per acquistarle con i saldi da Zara.

Giulia la indossa con uno scrunchy lilla con fiocco davvero delizioso e che dona al look maschile subito un’aria sbarazzina e femminile. Voto 9 per l’accostamento azzardato ma vincente.

Questo solo per dire che anche con pochi euro basta avere gusto e stile per essere comunque belle. Prendiamo appunti.

E alla prossima pagella!