Scopri quale destino attende oggi il tuo e tutti gli altri segni dello zodiaco grazie alle previsioni del nostro fidato oroscopo del giorno.

Nuovo giorno, nuove previsioni firmate oroscopo. Sei pronto a scoprire quale destino ti attende?

Continua a leggere qui su CheDonna.it e scopri come andrà questo mercoledì per i dodici segni dello zodiaco. Opportunità o ostacoli a non finire?

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Un periodo di cambiamenti si profila all’orizzonte per i primi tre segni dello zodiaco ma le possibilità di successo certo non mancano

Oroscopo oggi Ariete

Se c’è da scegliere tra essere e apparire scegli sempre essere: forse non sempre va a tuo vantaggio ma non ci rinunci.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Attriti in famiglia non mancano ma ora riesci a viverli con più serenità e questo ti consente di andare decisamente oltre.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Cambiano i modi ma non la sostanza. Questo vi ha insegnato questo lungo anno di pandemia e voi ne farete tesoro.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Decisamente giornata no per i prossimi tre segni che sembrano trovare sulla loro strada un po’ troppi bastoni tra le ruote.

Oroscopo oggi Cancro

In amore sembra proprio che qualcuno ci voglia sempre metter lo zampino e questa cosa turba la serenità vostra e della coppia

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Già vi svegliate con la luna storta poi arrivano repentini cambiamenti che vi colgono in contropiede e vi fanno perdere quel poco di serenità che avevate

Amore: 4

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Se ancora non sembra agevole girare per mostre e affini vi accontentate di qualche pillola di cultura in tv: l’alternativa pare vincente

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Pazienza e ingegno sono le armi che occorrono ai prossimi tre segni per vivere al top questa giornata.

Oroscopo oggi Bilancia

Lo smart working e la DAD hanno decisamente sovraffollato la tua casa e la pressione inizia a farsi sentire un po’ troppo

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

La gelosia vi logora dentro e, ammettiamo, vi porta anche un po’ a esagerare: non tirate troppo la corda o rischiate

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Un po’ di strategia nella vita ci vuole sempre: aguzza l’ingegno e inizia ad allenare le tue sinapsi a lavorare da vere strateghe

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Le finanze sono la croce attorno a cui gira questo mercoledì per gli ultimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Capricorno

Il conto in banca piange ma oggi non è il giorno giusto per pensarci: distraetevi un po’, le soluzione arriveranno.

Amore: 7

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Se la ruota non gira sapete che cosa fare: un po’ di tempo con le amiche, qualche confidenza e tutto passa.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Spese impreviste all’orizzonte: meno male che per vostra natura avete imparato a esser previdenti come formichine

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.