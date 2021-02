Giulia De Lellis stupisce il suo fidanzato con un regalo “unico”

Giulia De Lellis ama tanto fare i regali. Questa volta ha stupito il fidanzato Carlo Beretta in occasione del compleanno di lui. Ecco cosa le ha regalato.

Giulia De Lellis, l’influencer romana ama fare i regali. Ma ama ancora di più fare i regali particolari. In occasione del compleanno di Carlo Beretta, l’attuale fidanzato Giulia ha ideato un regalo davvero davvero speciale.

Giulietta è uno dei personaggi più amati dagli italiani degli ultimi anni. La sua scalata al successo è iniziata grazie al suo percorso a Uomini e Donne, dove è uscita in coppia con Andrea Damante e con cui è stata legata per lungo tempo tra alti e bassi, decidendo di disri addio in maniera definitiva solo lo scorso anno. Giulia ha conosciuto l’attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Beretta grazie proprio al suo ex Damante.

A differenza delle precedenti relazioni che ha avuto, Giulia ha scelto di non esporsi più di tanto sui social, lasciando entrare poco e niente i suoi follower nella relazione con "Lo" (come ama definirlo). La sua scelta è stato a lungo argomentata, difatti l'influencer romana ha risposto al suo pubblico di non pubblicare molte fotografie insieme a lui per tutelarlo. Ma in occasione del 23esimo compleanno di Carlo, Giulia ha deciso di rendere noto il regalo all'imprenditore bresciano. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Per il compleanno di Carlo Beretta, il 16 febbraio, Giulia ha deciso di realizzare una sorpresa delle sue. Nelle sue IG Stories l’influencer 25enne sottolinea: “Non so perché non faccio mai regali normali, come le persone normali. Ogni volta devo inventarmi cose da pazzi…e anche questa volta ne ho fatta una delle mie!!!”.

“Missione compiuta, ce l’ho fatta”, dice nelle sue Instagram stories la mora romana ai follower, soddisfatta di aver portato a termine l’ardua impresa. Poi mostra la scatola che contiene il suo dono e un biglietto indirizzato a Carlo. “Non aprire fino al 16/02/2021. Love you”, c’è scritto. Ma Carlo non ha resistito e lo ha aperto.

Il regalo della De Lellis per il suo lui è un profumo personalizzato chiamato “Il profumo di Lo’ – Abbracciami di notte”., scelta la fragranza e il packaging per l’uomo della sua vita. Una dolce fragranza che accompagnerà le sue giornate e sarà “unico” un po’ come lui.