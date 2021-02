Cupola Raffy: il dolce light, armonia perfetta di cioccolato bianco e cocco dal cuore morbido

Cupola Raffy, il dolce light che non ti aspetti. Una guscio fragrante dal cuore morbido e dal gusto avvolgente. Un piccolo peccato di gola da gustare senza troppi sensi di colpa!

Nella vita di tutti i giorni la nota dolce non può mancare, ci regala quel momento di piacevole relax per il palato, la mente e anche il cuore. Perché rinunciare a qualcosa di buono quando lo si potrà preparare in casa con ingredienti leggeri e proteici?

La Cupola Raffy sarà semplice da preparare, golosa al punto giusto, bellissima da guardare ma soprattutto perfetta accompagnata da un ottimo caffè, da una tisana o semplicemente da un tea. Scopriamo gli ingredienti e come prepararla.

Cupola Raffy: gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo

Siete alla ricerca di un dolcetto che vi ricordi il gusto dei cioccolatini ‘Raffaello’ quelle praline al cocco rapè dal cuore di cioccolato bianco? La Cupola Raffy ve li ricorderà ma regalerà al vostro palato un’esperienza indimenticabile.

La ricetta nasce dal cuore e dalla maestria della food blogger healthynuvola che ce la presenta in modo davvero invitante:

“Quanti di voi sono amanti dei cioccolatini Raffaello come me? Con quel cuore ripieno di cioccolato bianco ma con l’esterno contornato di cocco rapè? Ecco questa è stata la mia ispirazione per la ricetta di oggi, ho deciso di ricreare una cupola raffy con tutto ciò che amo, cioccolato bianco, cocco e burro di arachidi. Questi tre gusti combinati fra loro sono davvero spaziali! E allora? Che aspetti a farti catturare dal suo gusto?”

Non ci resta che scoprire gli ingredienti e la ricetta!

Gli ingredienti

“-30gr farina di avena white chocolate & coconut (tsunami nutrition);

-10gr farina di riso;

-100ml albume;

-40gr yogurt fage total 0%;

-5gr idrolitina.

Per il topping:

-qb peanut butter Raffy (tsunami nutrition);

-crema di cacao;

-cioccolato bianco;

-scaglie di cocco;

-cocco rapè”

Il procedimento

“Per preparare la nostra cupola ripiena prendiamo una ciotola e mettiamo all’interno la dose di albumi e lo yogurt, una volta amalgamati per bene con una frusta, aggiungiamo le farine tenendo cura di eliminare tutti i grumi. Successivamente prendiamo l’idrolitina e aggiungiamo qualche goccia d’acqua per farla reagire, finito il suo processo uniamo il tutto all’impasto, giriamo bene e mettiamo il composto in una tazza (unta in precedenza). Poniamo una pentola sul fuoco con due dita d’acqua, inseriamo la tazza e cuociamo la cupola a bagnomaria per 30/35 minuti a fuoco basso con un coperchio. Una volta cotta la lasciamo raffreddare poi la estraiamo dalla tazza, scaviamo il suo interno, inseriamo il burro di arachidi al cocco e la chiudiamo. Creiamo una crema di cacao, unendo il cacao amaro all’acqua, poi ricopriamo tutta la superficie della cupola e aggiungiamo il cocco rapè, del cioccolato bianco e delle scaglie di cocco”

PORZIONE PER UNA PERSONA- TEMPO DI PREPARAZIONE 15 MINUTI-TEMPO DI COTTURA 30 MINUTI-TEMPO TOTALE 45 MINUTI.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍴💞 (@healthynuvola)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍴💞 (@healthynuvola)