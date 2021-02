Scopri che cosa il cielo ha in serbo per le rgioni italiane oggi. Ecco le previsioni del tempo in un dettagliato prospetto zona per zona: ombrello o occhiali da sole oggi?

Freddo, freddo e ancora freddo ma quando finirà? Consultiamo anche oggi le previsioni meteo del giorno nella speranza che possano giungere buone notizie dal punto di vista delle temperature oramai particolarmente rigide da giorni.

Ecco un prospetto dettagliato che ci illustra, zona per zona, che tempo farà in Italia questo mercoledì.

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

Sale l’umidità e aumentano le nuvole.

Il cielo della nostra Penisola va oggi ulteriormente coprendosi e, qualche volta, promette anche pioggia.

La Toscana settentrionale, i settori costieri della Liguria e il basso Tirreno saranno infatti bagnati da diversi acquazzoni ma vediamo subito più nel dettaglio come si svilupperà la situazione meteorologica sulle diverse aree del Paese in queste ore.

Previsioni meteo nord Italia

Continua a piovere sulla Liguria, oramai sotto l’acqua da giorni, mentre sul resto del settentrione splende il sole un po’ ovunque.

Salgono in compenso le temperature massime che giungeranno nella giornata odierna fino a 11 gradi a Milano, 12 a Torino, 11 a Genova.

Previsioni meteo centro Italia

Su tutte le regioni il cielo si oscura fino a quando non arriva anche la pioggia, in particolare modo sulla Toscana settentrionale.

Anche qui le temperature massime si registrano in salita fino a 11 gradi a Firenze e Roma.

Previsioni meteo sud Italia

Anche qui il cielo coperto imperversa su tutte le regioni e, entro sera, arriva anche la pioggia, in particolare modo sul Salernitano.

Le temperature massime si spingono qui fino a 12 gradi a Bari, 11 a Napoli e 13 gradi a Palermo.

Infine ecco il nostro aforisma del giorno, la frase celebre di un personaggio ancor più celebre che speriamo possa regalavi ispirazione lungo questo mercoledì e aprire la vostra mente verso nuovi confini carichi di opportunità:

“Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie.”

(Albert Einstein)