Ci sono alcuni alimenti che aiutano a depurarsi eliminando le tossine in eccesso. Scopriamo quali sono così da fare più attenzione a tavola.

La cura del nostro corpo è importante e non va mai trascurata partendo proprio dall’alimentazione. Quando si mangia in modo sregolato e in eccesso non solo si potrebbe aumentare il proprio peso corporeo ma anche l’intestino ne potrebbe risentire. Infatti è un organo molto suscettibile, potrebbe irritarsi, quindi la regola generale è seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, svolgendo una regolare attività fisica e non stressarsi troppo.

Lo stile di vita sbagliato potrebbe infatti influenzare negativamente sul benessere dell’intestino. Quindi sarebbe opportuno “pulire” il colon da tossine che compromettono la normale funzionalità. Noi di CheDonn.it vi elenchiamo alcuni alimenti che aiutano a depurare l’intestino.

Alimenti che aiutano a depurarsi eliminando le tossine

Porre attenzione seguendo un stile di vita sano e soprattutto un’alimentazione mirata ed equilibrata è un gran passo avanti per il benessere dell’organismo e corpo. Si sa che se si sgarra di continuo l’ago della bilancia potrebbe oscillare sempre più a destra.

Il nostro consiglio è di farsi seguire dal nutrizionista che saprà sicuramente darvi molte più informazioni a riguardo. Sicuramente potrebbe indicarvi una dieta mirata in base al vostro stile di vita ed età, evitate le diete fai da te! A lungo andare fenomeni di forte stress possono alterare l’intestino e quindi è necessario intervenire per depurarlo da eventuali tossine in ecco come intervenire.

L’intestino quando non è in ottima forma non lavora bene e non facilita il transito del contenuto intestinale. Allora cerchiamo di capire quali sono i cibi da assumere se vogliamo depurare il nostro organismo.

I cibi alleati del nostro intestino devono apportare vitamine, sali minerali e antiossidanti così da proteggerci dai radicali liberi.

-Finocchi: non li troviamo tutto l’anno, ma quando ci sono possiamo gustarli a tavola in modi diversi. Sono molto versatili si possono gustare così o condite con un filo di olio extra vergine di oliva e del succo di limone. Sono gustosi da sgranocchiare come spuntino di metà mattinata! Apportano acqua e sali minerali e si possono inserire in una dieta dimagrante visto che non apportano molte calorie. Il finocchio è proprio conosciuto per le sue proprietà diuretiche e stimola la diuresi. Se volete perdere peso scoprite come fare!

-Limone: un agrume che contiene la vitamina C, utilissimo soprattutto in inverno quando bisogna mantenere alte le difese immunitarie. Si utilizza spesso in cucina per condire insalate, carne ma anche per insaporire dolci. Il limone è un frutto che aiuta a depurare l’intestino perchè elimina le scorie e le tossine. Potete bere durante il giorno una tazza di acqua con limone si consiglia farlo a stomaco vuoto!

-Asparagi: non solo fibra ma anche molta acqua contengono questa verdura. non dovrebbe mai mancare in una dieta sana ed equilibrata visto che va a migliorare la funzionalità la funzionalità intestinale elimina le tossine in eccesso e favorisce l’equilibrio della flora intestinale.

-Broccoli e cavoli: verdure ricche in potassio e vitamina C, che si possono gustare in modi diversi, dovete solo porre attenzione ala cottura. Purtroppo se è prolungata farà perde parte delle sostanze nutritive. Sono verdure ricche in fibre, alleati dell’intestino, poi apportano antiossidanti e vitamina C, e sono di grande aiuto per eliminare le tossine.

-Aglio: odore e sapore deciso ma apporta tantissimi benefici. E’ conosciuto proprio per le sue proprietà antibatteriche e non solo anche disintossicanti e depurative. Un alleato del nostro organismo in quanto ci protegge infezioni, quindi non dovrebbe mai mancare in una dieta sana ed equilibrata.

-Acqua: non dovreste mai assumere meno di un litro e mezzo di acqua la giorno. L’acqua apporta tantissimi benefici, non solo mantiene idratata la pelle ma anche il nostro organismo, scopri il trucco per berla più volte nell’arco della giornata.

-Carciofi: grazie alla fibra solubile, acqua e antiossidanti è un ottimo disintossicante naturale. Gli antiossidanti tengono lontano i radicali liberi e aiutano l’intestino a lavorare bene e facilitano anche la digestiva. Sono gustosi bolliti e condite con un pò di olio extra vergine di oliva e limone oppure potete anche preparare una tisana, ecco qualche consiglio.

Ricordate che gli alimenti che aiutano a depurare devono essere ricchi in acqua e poveri di sale, quindi frutta e verdure son o perfetti. Fate solo attenzione alla cottura di alcune verdure se è troppo prolungata si possono perdere vitamine e sali minerali.