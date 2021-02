Test psicologico: qual è la prima cosa che vedi nell’immagine?

Questo test psicologico farà appello al tuo subconscio e tirerà fuori alcuni aspetti sepolti della tua personalità, devi solo dirmi cosa vedi per primo.

Questo tipo di test fa emergere alcuni tratti della tua personalità analizzando il tuo “subconscio”, un termine utilizzato per indicare tutto ciò che vive “sotto coscienza”.

La psicologia e la filosofia sono da sempre attratti dal subconscio e lo analizzano da molti anni, numerosi dibattiti si sono tenuti sul tema eppure i meccanismi sottostanti uno specifico comportamento dell’essere umano restano per qualche verso ancora oscuri. Anche se questo test non sostituisce una diagnosi medica, potrà aiutarti a far emergere aspetti della tua personalità che ti faranno comprendere meglio chi sei veramente e di cosa hai bisogno per toccare con mano la felicità.

Test psicologico: dimmi cosa vedi per primo e ti dirò chi sei veramente

Il subconscio è il luogo più remoto e profondo di noi, è il nostro corpo e la nostra mente contemporaneamente. Si attiva quando si fa avanti il nostro istinto, quando prendiamo una decisione, quando valutiamo qualcuno o qualcosa… Agisce senza preavviso e influisce sulle nostre impressioni.

Noi possiamo influire sulla nostra coscienza dandole dei suggerimenti. Per esempio se seminerai la positività dentro di te, il tuo subconscio germoglierà ogni mattina donandoti una giornata piena di sole, risorse e cose belle.

Si tratta di una percezione subliminale che elabora le informazioni percepite al di fuori della nostra coscienza. Se vuoi conoscere meglio la tua percezione subliminale, osserva questa immagine e scopri cosa rivela di te e della tua vita personale il tuo focus dell’immagine.

Se hai visto per prima…

Degli uomini

Molte persone notano due uomini sott’acqua appena guardano questa immagine. Questo significa che sei una persona molto compassionevole e ti preoccupi eccessivamente per gli altri, che spesso tendi a mettere davanti al tuo. Anche se dare molto a chi ami è motivo della tua felicità ricordati di dedicare anche del tempo a te stessa, se questo non avviene si creerà uno squilibrio interno che ti farà percepire una strana sensazione, come se la tua vita non avesse un senso, come se tu fossi solo l’ombra di te stesso. Dedica più attenzione ai tuoi bisogni e alla tua felicità.

Degli schizzi

Se hai notato gli schizzi dello splash sei una persona molto negativa, ti aspetti il peggio da tutto e vivi con l’angoscia perchè vedi il pericolo anche dove oggettivamente non c’è. Non sei una persona che accetta di rischiare, di uscire dalla sua zona confort o di provare esperienze nuove, preferisci le cose semplici e soprattutto poco complicate. Sei una persona molto onesta e nonostante tutto hai una granfe dote: accetti i tuoi limiti e vedi i tuoi fallimenti come un insegnamento per fare meglio in futuro, una lezione.

Un teschio

Se il teschio è la prima cosa che hai notato nell’immagine significa che sei una persona determinata, costruttiva ed estremamente ambiziosa. Il tuo pensiero logico predomina sull’istinto. Sei sempre pronto per nuove esperienze, nuove scoperte, nuove collaborazioni, sai che questo ti arricchisce sia intellettualmente che a livello di conoscenza.

Un albero

Vedere l’ albero prima del resto significa avere una personalità estroversa. Ti piace stare in compagnia, interagire, ma non sempre presti attenzione alle cose che accadono intorno a te, ti sfuggono dettagli, discorsi e questo non ha un buon esito sulle tue relazioni interpersonali. Gli altri ti reputano superficiale e non in grado di sostenerli in modo adeguato in caso di necessità.

Una donna

Se la prima cosa che hai visto è la donna, sei tra i pochi che sono riusciti a vedere l’immagine prima che venisse soprapposta da altre immagini. Sicuramente sei una persona scrupolosa e attenta. Ti piace prospettare, analizzare non ti sfugge niente e non lasci niente al caso. Questo ti rende estremamente apprezzato e affidabile agli occhi del mondo che non esita ad affidarti progetti importanti e e complicati.