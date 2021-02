Scopri di che tipo di persona hai bisogno in questo momento in base al tuo segno zodiacale.

Trovare la persona giusta o, ancor meglio, la propria anima gemella è il sogno di ognuno di noi. Riconoscerla, però, non è sempre facile. Ciò dipende da fatto che spesso si è così presi dalla vita di tutti i giorni da non avere il tempo per ascoltare il proprio cuore. Altre volte, invece, ci si conosce così poco che riconoscere ciò di cui si ha bisogno per essere felici può risultare davvero difficile. A tutto ciò si aggiunge il fatto che ognuno di noi è in costante cambiamento. E ciò significa che ciò che andava bene ieri potrebbe non farlo oggi.

Certo, l’amore è fatto di una crescita da compiere insieme, di compromessi e di passi da compiere affidandosi alla portata dei propri sentimenti. Ciò non toglie, però, che non sempre la persona giusta avrà i medesimi requisiti e che molto dipende dal periodo che ognuno di noi sta vivendo. A tal proposito, essendo da poco entrati nel 2021, cercheremo di scoprire insieme di cosa abbiamo bisogno e qual è il requisito fondamentale che dovrebbe avere la persona giusta per noi. Il tutto ovviamente visto in base alle stelle.

Scopri qual è la persona di cui hai bisogno in questo momento della tua vita

Ariete – La persona paziente

La tua voglia di vita e l’energia che metti in tutto ciò che fai fanno di te una persona che può riscontrare diverse difficoltà a trovare l’anima gemella. Nella vita hai infatti bisogno di farti notare, di ottenere sempre ciò di cui hai bisogno e al contempo di sentirti compresa e sostenuta. Il tuo partner ideale deve sicuramente essere affascinante, dinamico ed in grado di incuriosirti. C’è però un’altra importante qualità a cui dovresti prestare attenzione e si tratta della pazienza. Per vivere bene con qualcuno è infatti importante che tu possa fare affidamento su una persona in grado di bilanciare la tua impetuosità. Qualcuno che ti apprezzi per come sei e che non cerchi di cambiarti ma che al contempo si riveli anche in grado di aspettare il suo momento, darti tempo quando ne hai bisogno e di capirti anche quando agisci così rapidamente da essere la prima a non capire dove sta andando.

Toro – La persona rassicurante

Il tuo bisogno di vivere una vita confortevole e fatta di tutto ciò che ti piace e che ti fa sentire al sicuro fa di te una persona bisognosa di avere accanto qualcuno in grado di rassicurarla. Sebbene tu sia la prima a rivestire questo ruolo per altri, quando ami qualcuno inizi ad avvertire il bisogno di un porto sicuro al quale approdare. Quindi va benissimo la persona curiosa, attenta, divertente ed in grado di farti sentire speciale ma ciò di cui hai davvero bisogno al momento è qualcuno che sappia rassicurarti in ogni momento della giornata. Con una persona così al tuo fianco ti sentirai maggiormente libera di spiccare il volo, saprai sempre di poter parlare e agire senza farti problemi e sentirai di poterti fidare al punto da iniziare a considerare sul serio la possibilità di una vita a due. Ciò che conta è non mettere da parte nessuno dei requisiti che sei solita cercare nella tua anima gemella. E tutto ricordando di prendere in grande considerazione anche la sua capacità di rassicurarti.

Gemelli – La persona vera

Per vivere bene una relazione hai bisogno di qualcuno che si riveli sempre autentico. La tua dualità di spinge infatti ad essere, senza alcun dubbio, la parte imprevedibile della coppia. È quindi molto importante che tu sia sempre sicura di poterti fidare della persona che hai accanto. E, tra le altre cose, è indispensabile riuscire ad intuirne i pensieri. Solo così sarai in grado di sentirti libera di esprimerti a 365 gradi. Una cosa che potrai fare solo se saprai di poter contare sulla genuinità del rapporto. Certo, a ciò dovranno unirsi ben altri requisiti come la pazienza, la voglia di comprenderti anche quando tu stessa fai fatica nel riuscirci e la curiosità innata che porta ad accettare di cambiare in corsa abitudini e modi di fare. In tutto ciò è però molto importante sottolineare l’importanza di sentirsi sicuri di chi si ha al proprio fianco. Cosa che potrà avvenire solo con qualcuno che non ha paura di mostrarsi per ciò che è e che è disposto a farlo in ogni singolo istante della sua vita.

Cancro – La persona rassicurante

Dolce e romantica come sei, necessiti di qualcuno che sia in grado di compensare il tuo essere spesso “superficiale” sotto diversi aspetti. Per via del tuo carattere, però, una persona che si limiti a puntualizzare cosa dovresti fare non è adatta a te. Ciò che ti ci vuole è qualcuno che sia in grado di essere sempre rassicurante. Una persona che lo sia quando ti senti insicura sui sentimenti degli altri, quando hai bisogno di un complimento e quando temi che la tua vita stia andando alla deriva. Poter contare su una persona del genere è senza dubbio molto importante. E a ciò si unisce il fatto che per star bene tu abbia bisogno di qualcuno che sia sempre in grado di supportati e di farti sentire al sicuro. Per trovare la persona giusta è quindi molto importante che tu riesca a trovare, tra le altre, anche questa qualità che si rivela davvero indispensabile per la tua felicità di oggi e di domani.

Leone – La persona sicura di se

Sebbene tu sia una persona che ama stare al centro dell’attenzione e che per questo necessita di qualcuno che sappia fargli da spalla, in amore hai anche bisogno di qualcuno da poter considerare un tuo pari. E perché ciò avvenga è indispensabile che chi ti sta accanto sia abbastanza sicuro di se da poter supportare il tuo bisogno di riflettori senza per questo sentirsi sminuito. Si tratta di una qualità spesso difficile da trovare quanto da riconoscere. Qualità che ti serve considerare sotto diversi aspetti e alla quale solo in seguito potrai affiancare tutto ciò di cui hai bisogno. Una persona sicura di se ed in grado di amarti e di farti sentire al centro del mondo è infatti in grado di offrirti molto più di ciò che pensi. Cosa che, tra l’altro, farà di buon grado e non perché spinto dalle circostanze o dal bisogno di compiacerti. Altro fattore non piccolo da prendere in considerazione.

Vergine – La persona affidabile

Nella vita ti fai conoscere come una persona sicura di se e determinata. La verità è che tu sei anche molto altro e in questo mondo spesso nascondo si celano insicurezza e bisogno di conferme. Quando hai a che fare con gli altri, ciò a cui punti di più è la serietà. E tutto perché spesso non riesci a fidarti come vorresti. Un problema che vivi sia in amore che nelle amicizie o nei rapporti interpersonali di vario tipo. Oltre a cercare qualcuno che sia in grado di capirti e che ti interessi per più di dieci minuti hai infatti bisogno di una persona che, prima di ogni altra cosa, sia affidabile. Qualcuno di cui poterti fidare, che ti sappia sempre cosa dirti per farti capire che è presente nella tua vita e che ti trasmetta a pelle quel senso di sicurezza di cui in amore hai un estremo bisogno. Il resto arriverà da se.

