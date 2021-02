By

Scopri per tutti i segni dello zodiaco i consigli del nostro quotidiano oroscopo, dritte per vivere al emglio la nostra giornata.

Seconda giornata della settimana, secondo gruppo di previsioni per i dodici segni dello zodiaco.

Coem andrà questo martedì? Ce lo dice il nostro oroscopo del giorno, un appuntamento imperdibile.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Scelte sbagliate minano la giornata dei primi tre segni dello zodiaco che dovranno rivedere il loro percorso.

Oroscopo oggi Ariete

Spiccate il volo sulle ali dell’entusiasmo, quindi, tenete alla larga chi vuole tarparvelo con il suo pessimismo inopportuno.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Amore o ossessione, attenta perché il confine è labile e, soprattutto, una volta varcato non si torna più indietro

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Se il lavoro non ingrana forse è perché dovete assumervi qualche rischio in più: pensateci su e ponderate bene.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

I prossimi tre segni vedono vicini i loro traguardi ma devono inquartare al meglio la giusta via per non lasciarseli sfuggire.

Oroscopo oggi Cancro

Se in amore cerchi ancora di coronare il tuo sogno non demordere: la distanza non aiuta ma prima o poi avrai la tua occasione

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Se la salute vi aveva messo in pensiero ora potete smetter di preoccuparvi: era solo un po’ di stress in eccesso.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Tutto sembra prendere la retta via e a voi spetta ora inquadrare al meglio gli ultimi dettagli: dai che ci siete.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

I prossimi tre segni vivono un martedì all’insegna dell’amore, per qualcuno però rischia di esser un sentimento un po’ troppo totalizzante.

Oroscopo oggi Bilancia

Vorreste avere sempre vicino coloro che amate ma purtroppo qualche volta dovete anche imparare a lasciarli andare.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Se cercate armonia e serenità applicatevi per crearli attorno a voi: ordine, pulizia e un bell’aroma nell’ambiente sono dettagli potenti

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Un amore all’insegna della complicità allieta la vostra giornata e rende particolarmente felice questo periodo della vostra vita.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il romanticismo accompagna l’odierna giornata degli ultimi tre segni: impossibile anche solo tentare di cedere

Oroscopo oggi Capricorno

Dure all’esterno ma dolci nel vostro profondo, oggi esternate la vostra tenerezza con chi vedete più in difficoltà

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Vi svegliate assonnate ma positive, merito di uno spirito romantico che oggi vi accompagna senza mai demordere.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

In amore le delusioni sono all’ordine del giorno ma imparate a guardare il quadro generale: c’è una persona molto speciale pronta a consolarvi.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.