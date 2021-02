By

Le temperature saranno in rialzo, ma su gran parte dell’Italia non splenderà il Sole: le previsioni meteo del 17 Febbraio 2021 preannunciano una giornata grigia in gran parte della penisola.

Venti estremamente moderati porteranno una sorta di stagnazione di nubi sull’Italia, che si troverà coperta da nord a Sud da un cielo plumbeo e poco incoraggiante.

Fortunatamente su gran parte della penisola non sono previste precipitazioni. Solo su alcune regioni dell’Italia Nord Occidentale si attendono piogge leggere ma continue per tutto il giorno.

Previsioni per il Nord Italia

Sull’estremo Nord Italia si prevede una giornata soleggiata, con nevicate poco intense e soprattutto molto circoscritte. Ci si dovrà aspettare neve in Val D’Aosta e Trentino, mentre su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli settentrionale splenderà il sole per buona parte della mattinata.

Purtroppo la nuvolosità che sarà molto presente in Val Padana sarà presente anche sulle zone meridionali delle regioni del Nord, dando luogo a qualche scroscio di pioggia sulle coste del Friuli, della Liguria e dell’Alta Toscana.

Se in Friuli le precipitazioni termineranno nel corso della sera, la pioggia continuerà in Liguria e Toscana anche nelle ore notturne.

Temperature

Torino sarà l’unica città del Nord Italia che farà registrare temperature sotto lo zero, con -1° di minima e 11° di massima. Sorprendentemente Bolzano avrà 0° di minima (a fronte dei diversi gradi sotto zero sopportati dai suoi abitanti negli scori giorni) ma dovrà affrontare una fortissima escursione termica, dal momento che nelle ore più calde del giorno si arriverà a toccare 15°.

Basse anche le minime del Veneto, con Venezia e Treviso che vedranno il termometro oscillare tra i 4° di minima e gli 8° o 9° di massima.

A Milano ci saranno 5° di minima e 12° di massima, a Trento si attendono 4° di minima e 14° di massima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia sarà completamente coperto da nubi per tutto il corso de giorno. In mattinata la nuvolosità sarà meno fitta sulle Marche, ma nel corso del pomeriggio anche questa regione vedrà il cielo ricoperto di nubi.

Nel pomeriggio si attendono banchi di nebbia sull’Appennino Abruzzese.

La maggior parte dei rovesci piovosi di tutta Italia sono previsti sul Nord e sul Centro della Toscana. Si tratterà comunque di precipitazioni poco intense che però dureranno fino a sera.

La Sardegna rimarrà completamente intoccata dai banchi di nubi che interesseranno l’Italia. Sull’Isola splenderà il sole per tutto il giorno e anche durante la sera il cielo sarà limpido.

Temperature

Secondo il meteo del 17 Febbraio 2021 tutto il Centro Italia sarà al sicuro dalle temperature sotto zero. La città più fredda sarà L’Aquila con 2° di minima e 5° di massima, mentre Perugia segue con 4° di minima e 8° di massima.

Ancona, Roma e Pescara faranno registrare tutte massime di 12° ma temperature minime diverse: Ancona avrà una minima di 5°, Pescara di 6° e Roma di 8°.

A Firenze minime molto alte ma massime leggermente inferiori: 8° di minima e 11° di massima.

A Cagliari invece si prevede una minima di 5° e una massima di 15°.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Il Sud Italia sarà come al solito diviso in due dalla catena degli Appennini: il maltempo si concentrerà sulla fascia costiera di Campania e Calabria Occidentale, mentre su Molise e Puglia si prevede una mattinata fredda ma soleggiata. Sulla provincia di Salerno si attendono piovaschi molto lievi e circoscritti, così come su Catanzaro, dove però cesserà di piovere nel corso della notte.

Sulla Sicilia il tempo sarà molto bello in mattinata e completamente sereno durante la sera.

Temperature

Campobasso e Potenza saranno le uniche città a scendere sotto lo zero, entrambe con minime di -1°. Differenti invece le massime, che saranno di 9° a Campobasso e di 6° a Potenza.

Fredda anche Bari, con soli 2° di minima e 12° di massima. Molto più mite la minima di Napoli, con 8° di minima e 11° di massima.

Leggermente più alta la massima di Palermo: nel capoluogo siciliano si dovranno attendere 6° di minima e 14° di massima.