Grande Fratello Vip, un aereo manda in crisi Rosalinda: Dayane esulta

Grande Fratello Vip: un aereo ha mandato in crisi Rosalinda Cannavò. L’amicizia speciale tra lei e Dayane Mello sembra essere arrivata al capolinea.

Il Grande Fratello Vip sa come tenere con il fiato sospeso il suo fedele pubblico, che è diventato parte attiva di questa quinta edizione del reality show di canale 5. Nelle scorse ore, infatti, protagonista indiscussa della cronaca rosa è diventata Rosalinda Cannavò che, dopo essere stata diffidata dal suo fidanzato Giuliano, ha fatto scelto di gettarsi tra le braccia di Andrea Zenga.

Questa decisione non è stata ben vista da alcuni telespettatori, che speravano che la sua amicizia speciale con Dayane Mello potesse diventare qualcosa di più. Nelle scorse ore, infatti, per mostrare tutto il loro mal contento hanno deciso di inviare un aereo sopra la casa più spiata d’Italia, firmandosi Ex Rosmello.

I Rosmello, per chi non lo sapesse, era il nome che si erano dati i fan della coppia, e quell’ex posizionato davanti sta a significare tutto il loro malcontento per quanto accaduto. In particolar modo nei confronti di Rosalinda Cannavò, mentre hanno continuato a dimostrare tutto il loro supporto nei confronti di Dayane.

L’aereo ha mandato in crisi Rosalinda Cannavò, mentre ha fatto gioire Dayane Mello. Le due, ormai, non sembrano avere più quel legame che le univa un tempo e la bella modella brasiliana, parlando a tu per tu con Samantha De Grenet, le ha raccontato tutto il suo malcontento per questa situazione.

Dayane Mello delusa da Rosalinda Cannavò: “Potevamo essere simili”

Dayane Mello non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione nei confronti di Rosalinda Cannavò, che è stata criticata da Soleil Sorge, in quanto credeva in quell’affetto che fino a poco tempo fa le legava, ma che ora sembra essere svanito nel nulla.

“Io per un momento ci ho pensato che potevamo essere simili a livello affatto, simili a quello che provi nel cuore“ ha esordito la bella modella brasiliana, che durante la diretta di ieri è stata stroncata dal web. “Lei però nelle ultime settimane non me lo ha dimostrato” ha concluso. “Io di lei non lo avrei mai pensato“ ha aggiunto.

Dayane: “per un momento ho pensato che potevamo essere simili nell’affetto di quello che provi nel cuore, invece lei nelle ultime settimane non me l’ha dimostrato, io non lo avrei mai pensato” Dayane ci sta dando tutte le conferme..#exrosmello #rosmello #gfvip pic.twitter.com/RrKdHg7FUg — disillusione absoluta💫 (@rosalindadua) February 16, 2021

Tra Dayane e Rosalinda il sentimento sembrerebbe essere arrivato al capolinea. In quanto la bella modella brasiliana non ha visto di buon occhio il flirt di lei con Andrea Zenga e nemmeno quella fetta di pubblico che un tempo era solito sostenerlo. Ciò ha amareggiato l’attrice, che si aspettava da parte dei telespettatori e dalla sua amica un atteggiamento completamente differente da quello che invece hanno poi realmente avuto. Le due riusciranno a tornare quelle di un tempo?