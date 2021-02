Giulia De Lellis, duro sfogo contro le colleghe: “Siete delle privilegiate”

Giulia De Lellis, sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro le sue colleghe che provano una forte invidia nei suoi confronti: di chi mai starà parlando?

Giulia De Lellis è amata dai suoi fedeli sostenitori perché non le manda mai a dire. Nel bene o nel male, infatti, la bella esperta di tendenze dice sempre ciò che pensa. Levandosi tutti i sassolini dalle scarpe. Nelle scorse ore ha fatto discutere, e non poco, un suo sfogo su Instagram in cui ammette di essere invidia di alcune sue colleghe appartenenti al mondo dello spettacolo.

Giulia, che di recente pare essere stata scelta per un nuovo programma su Real Time, ha preferito non fare nomi, affermando che se li avesse fatti sarebbe stato poco elegante da parte sua, ma ha chiarito che si riferiva ad alcune colleghe, anche adulte, appartenenti al mondo dello spettacolo non proprio giovanissime con tanto di marito e figli.

Giulia De Lellis non le manda a dire: lo sfogo su Instagram fa il giro del web

Giulia De Lellis sul suo profilo Instagram non si è di certo risparmiata, levandosi qualche sassolino dalla scarpa da qualche collega che avrebbe provato a metterle i bastoni tra le ruote e lei le ha gentilmente invitata a concentrarsi sul loro percorso piuttosto che pensare a quello che lei sta costruendo durante il corso di questi anni.

“Ma quanta cattiveria e invidia, e anche un po’ di stupidità, provano alcune donne che fanno parte del mondo dello spettacolo? Questo loro aspetto mi fa paura“ ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che di recente ha rivelato di cosa si è pentita nella vita. “Credo non ci sia cosa più brutta che provare invidia nei confronti di qualcuno” ha aggiunto.

“Questo permette anche alle persone di diventare molto cattive e pure più brutte. Anche perché poi già avete una certa età e visto che avete l’ansia di invecchiare, vi consiglierei di dargli una regolata” si è poi scagliata su Instagram. “Non ho alcuna intenzione di fare nomi perché credo sia davvero poco elegante da parte mia e non mi piace creare polemiche su queste sciocchezze, però ci tenevo a fare un’osservazione in quanto stavo riflettendo in base a quello che mi sta succedendo in questi giorni” ha poi dichiarato.

“Credo sia un vero peccato, l’invidia è una brutta cosa quindi mi chiedo ma chi ve lo fa fare?” ha chiesto in maniera retorica. “Pensate piuttosto a concentrarvi su voi stesse e la vostra vita, la vostra famiglia perché a mio parere siete davvero delle privilegiate “ ha concluso.

Il duro sfogo di Giulia De Lellis non è passato inosservato sul web ed ovviamente è già partita la “caccia” per scovare queste famose invidiose. A chi mai si riferirà la bella esperta di tendenze?