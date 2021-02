Fabrizio Moro lancia il nuovo singolo “Voglio stare con te” estratto dalla raccolta “Canzoni d’amore nascoste”. La ballerina Klaudia Pepa protagonista del video.

Fabrizio Moro torna con il nuovo singolo “Voglio stare con te” estratto dalla raccolta “Canzoni d’amore nascoste”, pubblicata lo scorso novembre e che contiene alcune delle più belle canzoni d’amore scritte dal cantautore romano tra cui due inediti tra cui proprio Voglio stare con te. Il video, online sul canale You Tube ufficiale del cantautore dalle 14 del 16 novembre, racconta una storia d’amore eterna.

I due protagonisti s’innamorano da bambini. Lei ama danzare, ma non ama farsi guardare. Lui, però, riesce a trovare il modo di ammirarla. Passano gli anni, ma il sentimento che li ha uniti sin da bambini cresce e li accompagna anche in età adulta. E’ una storia d’amore eterna quella che canta Fabrizio Moro in Voglio stare con te, singolo amato dai fan sin dalla pubblicazione della raccolta Canzoni d’amore nascoste.

Fabrizio Moro: il video di Voglio stare con te, protagonista la ballerina Klaudia Pepa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Moro (@fabriziomoropage)

Il video è girato in una stanza in cui la protagonista, con la passione per la danza, balla lontana da occhi indiscreti. La bambina è interpretata dalla giovanissima Mariam Ouadadi. La protagonista, poi, cresce ed è interpretata dalla ballerina professionista Klaudia Pepa, nota al grande pubblico per aver partecipato alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi vinta dai The Kolors.

Del brano “Voglio stare con te”, ai microfoni di SkyTg 24, Fabrizio Moro che è attualmente impegnato come regista del film Ghiaccio insieme ad Alessio De Leonardis con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara protagonisti, ha detto:

“Voglio stare con te è un brano che era chiuso nel cassetto già da qualche mese, tra i migliori della nuova produzione. E ho voluto inserire anche questo brano per arricchire la raccolta e dare un regalo in più ai ragazzi che andranno ad ascoltare questa nuova opera”, ha spiegato a Sky Tg24.

Il testo di Voglio stare con te di Fabrizio Moro

Mi sono chiesto come si può andare

nel posto in cui non ci si può arrivare

mi sono detto si fa così

ma ero cosciente di poter sbagliare

e ho ritrovato la felicità

con una bussola tarata male

ho nascosto la mia paura

per venirti poi a cercare

come l’estate come la neve

come una strada con gli ostacoli pur che sia breve

come un sospiro nel costato è andato giù

questo dolore immaginario che mi lasci tu

come il pane come il piacere

come il sapore del vino dentro al bicchiere

ho preso a schiaffi la mia dignità

semplicemente per tornare qui da te

Io voglio stare con te

voglio stare con te

voglio amarti per tutta la vita

e portarti in America

voglio stare con te

senza un filo di logica

E ho tradito la mia libertà

per la paura di restare solo

ho fatto i conti con ogni errore

per sentirmi un uomo nuovo

Come l’estate come la neve

una ferita che si è chiusa ma resta lieve

ho rinnegato la mia ingenuità

semplicemente per tornare qui da te

Io voglio stare con te

voglio stare con te

voglio amarti per tutta la vita

e portarti in America

voglio stare con te

senza un filo di logica

E svegliarti ogni giorno però

come fosse domenica

E svegliarti ogni giorno però

come fosse domenica

E svegliarti ogni giorno però

come fosse domenica

E svegliarti ogni giorno però

come fosse domenica

Il video ufficiale sarà disponibile dalle 14