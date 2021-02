Durissimo scontro al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La modella si scaglia contro l’amica e difende Giulia Salemi.

Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò l’amicizia è finita? Dopo la puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, Dayane Mello si è scagliata contro l’amica, rea di aver nominato Giulia Salemi nonostante il percorso fatto con quest’ultima.

Dopo la diretta, mentre cenavano, la modella brasiliana ha puntato il dito contro Rosalinda Cannavò accusandola di non dare importanza ai rapporti creati nella casa e di aver sempre nominato le persone a cui si è legata. La Cannavò non ha accettato l’accusa di Dayane ricordandole anche la sua nomination contro Giulia Salemi. “L’ho nominata quando non andavamo d’accordo”, ha sottolineato la Mello.

Dayane Mello litiga con Rosalinda Cannavò e cambia stanza: notte movimentata al Grande Fratello Vip

Dayane Mello si schiera dalla parte di Giulia Salemi che è crollata per la nomination ricevuta da Rosalinda Cannavò e si scaglia contro quest’ultima non condividendo il gesto.

“Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso”, ha sottolineato Dayane tirando fuori il proprio malumore nei confronti della Mello.

“Ha fatto la stessa cosa con Samantha e con Sonia. Se si trova Zenga e Dayane voglio vedere chi salva. Lei ha dato una motivazione così banale, che se io mi stacco da lei mi nomina. Prendo atto delle cose che vedo sotto i miei occhi. Se posso dire un’opinione, non lo condivido. Non sei coerente: allora piuttosto non dare niente di te a un’altra persona, che ci resterà male se la nomini. È un po’ come quando Tommaso ha nominato Maria Teresa”, ha poi aggiunto la Mello.

Rosalinda si è poi allontanata dal gruppo rifugiandosi in veranda dove è stata raggiunta da Andrea Zenga con cui, nella notte, è scattato il bacio passionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zorzi & Oppini 🌦 (@zorpiniroyalcouple)

Dopo aver discusso con Rosalinda, Dayane ha anche abbandonato la stanza arancione andando a dormire nella stanza blu insieme a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.