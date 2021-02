Nel giorno più romantico dell’anno, Federico Fashion Style ha voluto dedicare un post alla moglie e la figlia. Parole dolcissime. Vediamo insieme.

Il parrucchiere delle Star, Federico Fashion Style che in questi anni ha creato acconciature e tagli per tantissimi volti noti della Tv. E’ anche un affettuoso papà e compagno.

Federico Fashion Style da oltre 12 anni è legato alla sua compagna Letizia e insieme formano una coppia affiatata e duratura. Insieme i due hanno anche dato la luce la loro primogenita, Sophie Maelle. Nel giorno di San Valentino, Federico ha fatto una bellissima dedica alle sue donne del cuore. Leggiamole insieme. Federico Fashion Style e la dedica alle sue donne Federico Fashion Style nel giorno di San Valentino ha fatto una dedica romantica alla moglie e la figlia pubblicando uno scatto risalente alla nascita della piccola Sophie Maelle. Letizia come Federico è di Anzio ed è nata il 30 settembre del 1990, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Sophie invece è nata nel 2017 e adesso ha 4 anni. Recentemente come famiglia hanno dovuto affrontare il Coronavirus ma sono tornati più forti e carichi che mai. Lei romantica e dolce scrive sotto il suo ultimo post:

“Avere un posto dove andare: è casa.

Avere qualcuno da amare: è famiglia.

Avere entrambi è una benedizione…”

Invece in occasione del San Valentino, lui ricorda l’amore perduto per le sue donne:

Da questa foto in poi il mio San Valentino e’ cambiato …. per me il san Valentino non si festeggia com rose e baci perugina…ma il vero San Valentino si festeggia tutti i giorni con la mia famiglia ❤️ @letizia_sophiemaelle @sophiemaelle_shop #happyvalentinesday #love #family

Recentemente Federico ha raccontato la triste vicenda avvenuta in stazione Centrale a Milano, quando per recarsi negli studi di Barbara D’Urso di Live! Non è la D’Urso, salotto in cui è spesso presente ma avuto delle serie difficoltà con i controlli di sicurezza che gli hanno fatto perdere il treno!