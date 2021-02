By

Scopri le dodici previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco, con tanti consigli per affrotnare al meglio questo lunedì.

Pronta per dare il via a una nuova settimana? Se ti occorre ancora qualche consiglio o avvertimento extra sei nel posto giusto.

Di seguito troverai infatti le dodici odierne previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco. Trova la tua e… buona fortuna!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

C’è chi parte a 100 all’ora e chi invece sembra decisamente arrancare, se non fermarsi: la settimana non è semplice da gestire.

Oroscopo oggi Ariete

La settimana parte con grinta da vendere: artigli già pronti per una giornata che a avete letteralmente deciso di mordere.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

I problemi di cuore invadono la tua mente e, travalicate le mura domestiche, invadono ogni altro campo della tua vita, deconcentrandoti e rovinando la giornata Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

in amore è il momento di buttare e iniziare quella storia che da tempo aspettavi: niente paura, il vostro entusiasmo lo stregherà.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

La settimana inizia in salita per i prossimi tre segni che se la devono vedere con liti in famiglia e molto altro ancora.

Oroscopo oggi Cancro

In famiglia gli attriti non mancano ma forse è il momento di chiedervi se anche voi non avete qualche cosa da rimproverarvi

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

In amore le cose non vanno proprio bene e ciò potrebbe spingervi a decisioni avventate: prendete tempo

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Mancano i momenti di affetto con amici e conoscenti ma per i momento dovete ancora tenere duro

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Liti in famiglia, amore in famiglia: i due opposti governano odierna giornata per i prossimi tre segni dello zodiaco

Oroscopo oggi Bilancia

Dal partner alle amiche le liti si sprecano ma voi, certo, pare proprio ci mettiate del vostro senza risparmiarvi

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Parenti serpenti, ma chi l’ha detto? Per voi il paragone sembra proprio non sussistere e ciò vi fa sentire fortunate

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Da sole siete spericolate ma quando di mezzo c’è una persona amata ritrovare il senso di responsabilità in un istante.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Giornata delicata per gli ultimi tre segni dello zodiaco che dovranno fare i conti con qualche fragilità di troppo.

Oroscopo oggi Capricorno

Qualche improvviso acciacco incrina la giornata ma voi per fortuna siete sempre preparate a tutte le evenienze

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

“Via spericolata” due magiche parole che sembrano esser oramai il vostro vero e unico mantra, valido a tutte le età.

Amore: 8

Lavoro: 7

Saute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Oggi ci vuole un pizzico di prudenza soprattutto per tutelare la vostra salute non propriamente al suo meglio

Amore: 6

lavoro: 9

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.