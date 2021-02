Il meteo del 16 Febbraio 2021 assicura bel tempo in gran parte delle regioni italiane, con qualche sporadica precipitazione sul Nord Ovest.

Anche se l’Italia sta affrontando alcune delle giornate più fredde di questo inverno, si potrà contare almeno su una nuova giornata di bel tempo, con cieli soleggiati o poco nuvolosi.

I venti saranno deboli o moderati sulla maggior parte del Mediterraneo, mentre saranno particolarmente intensi sul Mar Ligure provenendo da Sud Ovest.

Previsioni per il Nord Italia

Sul Nord Italia si attendono cieli poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Soltanto sul Trentino e sulla Lombardia settentrionali si verificheranno probabilmente nevicate anche intense.

Molto nuvoloso invece sulla Liguria e sulla Toscana, con qualche scarsa precipitazione esclusivamente su Genova, sul Levante Ligure e sull’alta Toscana.

Temperature

Le temperature del Nord Italia continueranno a scendere sotto lo zero nel corso della notte in varie città, mentre altre arriveranno a toccare lo zero di minima.

Tra queste ultime vi sono Aosta, Milano, Trento, che passeranno da una minima di 0° a massime intorno ai 10°: Aosta 11° di massima, Milano 9° e Trento 13°.

Leggermente più alte le minime del Veneto: 1° a Venezia e 3° a Treviso anche se in entrambe le città la colonnina di mercurio salirà fino a 7° di massima.



Bolzano sarà ancora una volta la città con la minima più bassa d’Italia, con -5° di minima e 13° di massima. Dall’altro capo del termometro si pone invece Genova, con una minima piuttosto mite di 6° e una massima di 11°.

Sotto zero anche Torino con -2° di minima e 9° di massima, e Bologna, con -1° di minima e 10° di massima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia trascorrerà una giornata serena e all’insegna generalmente del bel tempo sulla maggior parte delle regioni.

Cielo molto nuvoloso soltanto su Toscana e Umbria, con una nuvolosità meno intensa, ma presente, su Marche e Abruzzo. Non si prevedono precipitazioni.

Anche la Sardegna avrà una giornata soleggiata e serena, con un tempo stabile che perdurerà fino alla fine della giornata.

Temperature

Perugia e L’Aquila vedranno il termometro scendere sotto zero nelle ore più fredde del giorno: a Perugia la minima sarà di -2° e a L’Aquila di -1°, ma in entrambe le città si registreranno massime di 5°.

Roma e Pescara saranno invece le città più calde del Centro, con 2° di minima e 10° di massima. Leggermente più alte le temperature di Cagliari, con 4° di minima e 12° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e le Isole

Il Sud Italia vedrà una mattinata molto soleggiata su gran parte delle regioni Tirreniche, con qualche velatura soltanto in Puglia e sulle altre regioni della costa adriatica.

La nuvolosità andrà aumentando nel corso del pomeriggio, ma non arriverà mai ad oscurare il sole o a causare rovesci.

In Sicilia la situazione sarà simile a quella del Sud Continentale, con cielo soleggiato e tempo stabile per tutto il giorno, con qualche accumulo di nubi solo sulla provincia di Messina nel corso del pomeriggio. Anche in questo caso non si verificheranno precipitazioni.

Temperature

Anche il Sud Italia vedrà il termometro scendere sotto lo zero, precisamente a Campobasso, a Potenza e a Catanzaro. Nel capoluogo molisano le temperature saranno -5° di minima e 7° di massima. In quello abruzzese, invece, si prevedono -1° di minima e 5° di massima. A Catanzaro si registreranno invece -1° di minima e 8° di massima.

Molto più alte invece le temperature a Napoli e Bari: in entrambi questi capoluoghi si attendono 2° di minima e 10° di massima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica (@000_vero)

Ancora più alte naturalmente le temperature di Palermo, città più calda d’Italia secondo il meteo del 16 Febbraio 2021, con 7° di minima e 12° di massima.