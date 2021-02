Perché Maria Teresa Ruta è uscita quasi senza salutare dal GF Vip? La verità

Maria Teresa Ruta stava abbandonando il GF Vip, dopo la sua eliminazione, quasi senza salutare gli altri concorrenti che l’hanno accompagnata in questo lungo percorso. Durante il corso della diretta di questa sera, lei ha spiegato il perché di tale atteggiamento.

Maria Teresa Ruta ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo in quando durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip, non appena Alfonso Signorini le ha comunicato l’esito del televoto, lei è quasi corsa via senza salutare i suoi compagni di viaggio. Tant’è che è stata fermata dal padrone di casa che l’ha invitata a non andarsene via in questo modo, visto che ha trascorso ben 5 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il gesto ha stupito i diretti interessati, ma anche alcuni ex concorrenti come Sonia Lorenzini che non si aspettavano un tale gesto da parte sua, e durante il corso di questa sera lei ha spiegato il motivo di tale atteggiamento, facendo chiarezza, rivelando in realtà che il suo atteggiamento è stato completamente frainteso in quanto lei è scappata via soltanto per non scoppiare a piangere di fronte a loro. In quanto i ricordi e le emozioni erano davvero troppe da contenere e per questo motivo voleva andare subito via, ma non ha potuto fare a meno di rivelare di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta delusa da Tommaso e Stefania

L’eliminazione di Maria Teresa ha sconvolto gli equilibri nella Casa… e sono stati giorni decisamente particolari. #GFVIP pic.twitter.com/cd2UVZkDfd — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Maria Teresa Ruta ci ha tenuto a precisare che una volta terminata questa quinta edizione del GF Vip lei ci sarà fuori per Tommaso e Stefania, ma non ha potuto fare a meno di confidare tutta la delusione provata nei suoi confronti. In quanto avrebbe preferito che l’influencer le dicesse in prima persona della nomination da lui fatta, invece di venirlo a sapere da altri.

Stefania ha spiegato che lei gli ha consigliato di non farlo soltanto per impedirle ulteriori dispiaceri, visto che durante il corso della puntata lei aveva avuto un forte scontro con Malgioglio ed anche un confronto con Francesco Baccini, che ieri voleva abbandonare lo studio di Live Non è la d’Urso durante un confronto con Guenda Goria, e non voleva rincarare la dose nei suoi confronti.

La conduttrice ha replicato che lei avrebbe preferito sapere tutto, in quanto loro si sono sempre detti ogni cosa e si aspettava che questo tipo di rapporto continuasse senza che ci fossero questi misteri, che in maniera inevitabile l’hanno ferita.

“Eravate i miei amici”. Maria Teresa ha la possibilità di avere un confronto con Tommaso e Stefania. I silenzi degli ultimi giorni di convivenza li hanno definitivamente allontanati… #GFVIP pic.twitter.com/XKPlWqEdlk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Il confronto tra Maria Teresa Ruta e Tommaso e Stefania sembrerebbe aver riportato il sereno tra loro, anche se dopo il GF Vip avranno sicuramente modo di potersi chiarire a telecamere spente, parlando in tutta onestà.