Lotto, Superenalotto e Million day: i numeri da giocare ed il conduttore Paolo Bonolis

Vuoi provare a tentare la fortuna con un tocco di simpatia ed ironia? Perché non provi a giocarti i numeri del conduttore Paolo Bonolis.

Un bacio fortunato dalla dea bendata o magari la fortuna data col favore di questo ironico e pungente conduttore televisivo e simpatico uomo potrebbero garantirti la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe forniti quella vita da re che ogni giorno sogni nel più profondo di te stesso.

Vuoi vivere una vacanza da sogno nei territori persiani oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il territorio? Sarebbe per te un sogno fare una crociera tranquilla in giro per il mondo prendendoti un periodo di meditazione ed esplorazione meritato grazie al montepremi della tua vittoria?

I numeri della fortuna li cerchiamo a colpo d’occhio, sul telecomando, su tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade qualcosa di improvviso ed importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno tanti soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto.

Perché non provi a giocarti i numeri del conduttore tanto amato dal pubblico del piccolo schermo, Paolo Bonolis? Magari quella volta a “Ciao Darwin” davvero portava fortuna!

Paolo Bonolis ed i numeri fortunati pronti da giocare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Oggi i numeri ce li offre il sempre pungente e detentore di un Guinnes World Record conduttore televisivo di “Ciao Darwin”, Paolo Bonolis:

Nome: Paolo Bonolis

Paolo Bonolis Età: 59 Anni

59 Anni Luogo di nascita: Roma

Roma Data di nascita: 14 Giugno 1961

14 Giugno 1961 Segno zodiacale: Gemelli

Gemelli Altezza: 177 Cm

177 Cm Peso: 71 kg

71 kg Professione: Conduttore televisivo

Conduttore televisivo Tatuaggi: nessuno

nessuno Figli: 5 figli

5 figli Amori: è sposato con Sonia Bruganelli dal 2002, precedentemente invece con Diane Zoeller. In questo caso inseriamo anche la profonda stima ed amicizia che lega lui e Luca Laurenti.

è sposato con Sonia Bruganelli dal 2002, precedentemente invece con Diane Zoeller. In questo caso inseriamo anche la profonda stima ed amicizia che lega lui e Luca Laurenti. Followers su Instagram : 1 milione

: 1 milione Curiosità: da bambino ha sofferto di un problema di balbuzie che è riuscito a superare con la recitazione. Ad oggi è diventato uno dei conduttori televisivi più conosciuti, la cui caratteristica distintiva è proprio una veloce parlantina. Per la velocità con cui riesce a parlare, entra nel Guinness dei primati nel 2010, per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto (332 per l’esattezza).

Sulla base delle caratteristiche che lo circondano vediamo quali sono tutti i numeri fortunati da giocare sul conduttore televisivo tanto amato, Paolo Bonolis:

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 10 – 14 – 19 – 20 – 32 – 59 – 61 – 71 – 77

Prova a giocarti tutti i numeri su di lui!