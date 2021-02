Lorenzo Zorzi è il padre di Tommaso Zorzi: “Non sono più arrabbiato con lui. Credo che mio padre abbia trovato un muro quando mi ha cercato”.

Tommaso Zorzi è un assoluto protagonista del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer, nella casa più spiata d’Italia, si sta lasciando andare raccontando alcuni aspetti inediti della sua vita. Tommaso, in particolare, si è lasciato andare svelando la natura del rapporto con il padre Lorenzo. Uomo molto riservato e lontano dai social, Lorenzo Zorzi è separato dalla madre di Tommaso che, nella casa, si è lasciato andare ad un toccante racconto.

Lorenzo Zorzi e il rapporto con Tommaso: “Non mi abbraccia da otto anni”

Tommazo Zorzi ha raccontato il legame che ha con il padre con cui non ha un rapporto idilliaco. “Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto. Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle“, ha confessato Tommaso domando un toccante racconto sul padre aprendo il proprio cuore ai suoi compagni d’avventura.

“Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni. Da quando si sono separati i miei non l’ho più visto, non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale“, ha aggiunto Tommaso che non ha nascosto l’amarezza per il rapporto che ha con il padre.

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Tommaso riuscirà a riconciliarsi con il padre? Di Lorenzo Zorzi non si sa molto, ma Alfonso Signorini, dopo aver favorito l’incontro tra Guenda Goria e il padre Amedeo, farà lo stesso con Tommaso e il padre?

“Magari mi chiama per dirmi bravo, per un articolo che legge sul giornale“, ha aggiunto ancora Tommaso mentre Pierpaolo Pretelli che è papà di Leonardo, nato dalla sua storia d’amore con Ariadna Romero ha commentato così le parole di Tommaso – “Da padre penso che non essere d’esempio sia una cosa terribile”.

“Il rapporto con mio padre lo guardo con meno rabbia e più comprensione. Se prima ero arrabbiato, oggi non lo sono più. Ricominciamo, chi se ne frega di quello che è successo. Torniamo ad avere il rapporto che avevamo“, afferma Tommaso. “Credo che mio padre abbia trovato un muro quando mi cercava. Ti concentri sulle cose negative, pensi a quanto sei stato male e per paura di stare ancora più male parti la ritirata”, aggiunge Tommaso.