Laura Morante è tra le attrici italiane più brave ed affascinanti di sempre. Ultimamente si è parlato di lei per via della sua secondogenita, Agnese Claisse, protagonista della nuova campagna Dior firmata Maria Grazia Chiuri. Scopriamo di più sulle due donne.

Dopo il successo di “Lacci“, film di Daniele Luchetti dove recita al fianco di Luigi Lo Cascio, Silvio Orlando ed Alba Rohrwacher, la nipote della scrittrice e poeta Elsa Morante, è nominata nel web per i soliti complimenti sulle sue capacità interpretative riconosciute a livello internazionale. Sua figlia Agnese, che ha trentadue anni, è protagonista assoluta del fashion film Dior (uscito il 25 gennaio) che vede come regista Matteo Garrone.

L’arte è di famiglia per Laura Morante ed Agnese Claisse

Nell’immagine sopra è evidente la bellezza di Agnese, figlia dell’attore francese George Claisse e di Laura Morante. Tra tante aspiranti, è stata scelta proprio lei per rappresentare la nuova collezione haute couture Dior della primavera – estate 2021 creata da Maria Grazia Chiuri. La madre Laura ne è ovviamente orgogliosa e prosegue con i suoi progetti. Dall’esordio a teatro con Carmelo Bene è passato molto tempo ma lei guarda sempre avanti e si reinventa come regista dei film “Ciliegine” (2012) ed “Assolo” (2016).

Oltre ad Agnese, Laura ha altri due figli, Eugenia Costantini di trentasei anni e Stepan Giammatteo. Sempre schietta, aveva ammesso al settimanale “F” di aver girato almeno il 40% di film per risolvere problemi economici. Il suo stile è basico, netto e adatto alla sua età (che comunque non dimostra affatto). Predilige i toni del blu ed il nero, allo scorso Festival del Cinema di Venezia infatti era apparsa in total look blu notte con camicia Etro in tinta. Ama le maglie morbide e dai tessuti delicati come la seta proprio come nella foto seguente.

Nelle sue uscite pubbliche è spesso in chiffon, con abiti da vera diva che la fanno rientrare nelle rubriche di moda di tutto il mondo. Il suo make-up naturale ed i capelli il più delle volte raccolti denotano una certa classe ed una sicurezza di sé invidiabili.

La più francese delle attrici italiane deve il suo debutto cinematografico a Giuseppe e Bernardo Bertolucci. Agnese recita sin da bambina, chissà quali altri brillanti lavori l’attendono dopo il Castello di Sammezzano dove ha girato appunto “Le Château du Tarot”.

Silvia Zanchi