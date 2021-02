Guenda Goria delusa da Tommaso e Stefania: “Perché l’avete esclusa?”

Guenda Goria durante la diretta del Grande Fratello Vip ha confidato di essere rimasta delusa da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nei confronti di sua madre Maria Teresa Ruta: ecco perché.

Guenda Goria durante il corso della sua permanenza nella casa del GF Vip ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua, rivelando nel bene o nel male sempre ciò che pensa. Anche al costo di risultare a volte scomoda. Per questo motivo questa non è riuscita a trattenersi e non appena Alfonso Signorini le ha dato la parola, ne ha approfittato per rivelare a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando in quanto secondo lei avrebbe escluso, nelle ultime settimane, sua madre Maria Teresa Ruta, che poco prima ha avuto un chiarimento proprio con loro due.

Guenda Goria è rimasta delusa da Tommaso e Stefania, in quanto si sarebbe aspettata da loro un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello che invece hanno adottato. Nonostante ciò, però, la figlia d’arte ci ha tenuto a precisare che continua a provare una forte stima nei loro confronti, ma non capisce il perché di questo loro comportamento. Stefania ha approfittato del momento per fare chiarezza, rivelando qual è la sua visione della storia in questa faccenda.

Stefania Orlando fa una precisazione a Guenda Goria: il retroscena su Maria Teresa

Stefania Orlando ha precisato che lei non aveva di certo alcuna intenzione di voler allontanare Maria Teresa Ruta da lei o Tommaso Zorzi, ma che semplicemente non si era accorta di questo suo malessere. In quanto, fin dall’inizio della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha sempre dimostrato di avere un carattere un po’ particolare. Carattere, proprio per la sua particolarità, non sempre le ha permesso di potersi avvicinare a lei.

Stefania Orlando ha fatto una precisazione a Guenda Goria, che ieri ha stroncato Francesco Baccini in diretta, ma lei non è sembrata esserne convinta più di tanto, confermando che da parte sua e dell’influencer si sarebbe aspettata un atteggiamento completamente diverso nei confronti di sua madre, che si è sempre fatta avanti per sostenerli e supportarli durante il corso di questo lungo viaggio e che per questo motivo, e per quanto lei ha dato al programma, meritava di arrivare in finale.

“Sono d’accordo con te” ha replicato la Orlando. “Sono anche io del parere che Maria Teresa si meritasse la finale” ha concluso. Anche se i telespettatori non sono sembrati di questo parere, visto che hanno preferito mandare avanti altri concorrenti al posto suo, ma nonostante ciò lei ha comunque vinto facendo breccia nel loro cuore.

Tommaso e Stefania rispondono: il loro allontanamento deriva anche (e soprattutto) da alcuni atteggiamenti difficili da interpretare da parte di Maria Teresa. #GFVIP pic.twitter.com/85yC56FeZo — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Guenda al GF Vip ha difeso ancora una volta con le unghie e con i denti sua madre. Non potendo fare a meno di nascondere tutta la sua delusione per l’eliminazione avvenuta qualche giorno fa, che ha stupito non solo lei ma anche il pubblico stesso.