Dayane Mello: “Stefania Orlando invidiosa, per lei il GF Vip è l’ultima chance”

Dayane Mello si scaglia contro Stefania Orlando: “Ha 54 anni, vede il Grande Fratello Vip come ultima chance”. Lei replica così.

Confronto tra Dayane Mello e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini trasmessa un filmato riassuntivo degli ultimi due giorni nel corso dei quali la modella brasiliana si è scagliata contro Stefania dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta. Un’accusa dura che ha mandato in crisi Stefania che si è lasciata andare ad un pianto disperato.

Nel filmato mandato in onda da Signorini, Dayane Mello, in confessionale, si lascia poi andare a dichiarazioni durissime nei confronti della Orlando che non nasconde la propria amarezza nel sentire quelle parole.

Dayane Mello: “Stefania Orlando è come una cozza con Tommaso Zorzi”

Tra Dayane Mello e Stefania Orlando non c’è molta simpatia e, dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta che è tornata al Grande Fratello Vip spiegando perchè è andata via senza salutare, sono state le protagoniste di un confronto con la mediazione di Alfonso Signorini.

“Per me, lei ha usato la situazione Tommaso Zorzi per crescere, per fare un percorso attaccata a lui come una cozza. Voglio vedere cosa avrebbe fatto senza Tommaso Zorzi”, afferma in confessionale Dayane. “Sembra una malattia perchè stiamo parlando di una donna di 50 anni. A 54 anni pensa che questo sia il suo futuro. Per lei, vedere noi che siamo ancora delle donne giovani che abbiamo tante opportunità è come vedere la propria carriera finire. E’ come se questa fosse l’unica opportunità della vita”, aggiunge.

“Stefania lei ha detto che hai 54 anni, la tua carriera è finita e questa è l’ultima possibilità della vita”, afferma Alfonso Signorini dopo aver visto tutto il filmato.

“Ho detto che guarda questo percorso come se fosse l’ultimo della sua vita”, puntualizza Dayane. “Quella con Tommaso è pura semplice amicizia”, replica Stefania. “Per quanto riguarda la mia occasione di stare qui la devo a te perchè mi hai telefonato e sai perfettamente che, parallalemente avrei avuto il lavoro”, spiega Stefania.

“Ho dovuto anche insistere e non me ne pento“, conclude Signorini che promuove come concorrenti sia Stefania Orlando che Dayane, prima finalista del Grande Fratello Vip.