Dayane Mello fa infuriare il web: l’insinuazione su Tommaso e Stefania non piace

Dayane Mello ha mandato su tutte le furie il popolo del web a causa della pesante insinuazione fatta nei confronti di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi durante questa diretta del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, durante il corso della diretta di questa sera, ha mandato su tutte le furie il pubblico della rete. Il motivo? La bella modella brasiliana non si è di certo risparmiata, facendo una pesante insinuazione sull’amicizia che lega Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e non solo.

Dayane, in un primo momento, ha definito il loro legame malato per poi rivelare che secondo lei la conduttrice si sta giocando fino in quest’esperienza, in quanto secondo lei rappresenta l’unica occasione per poter rilanciare la sua carriera e per questo motivo si sarebbe “attaccata come una cozza”, queste sono le parole da lei utilizzate, a Tommaso, intuendo la forza preferenza che il pubblico del piccolo schermo ha nei suoi confronti.

Il popolo del web ha stroncato Dayane Mello, facendo numerosi precisazioni su quanto rivelato da lei durante il corso di questo appuntamento del GF Vip.

Il pubblico difende Stefania Orlando: il colpo basso di Dayane Mello

Il pubblico della rete si è schierato tutto dalla parte di Stefania Orlando, non credendo le aspre critiche fatte da Dayane in diretta, affermando che lei a differenza sua ha una carriera ben collaudata ed in un secondo momento ha chiarito che prima di giudicare malato il legame che lega la conduttrice a Tommaso Zorzi, dovrebbe un po’ considerare quello che lei ha instaurato nei confronti degli altri concorrenti. In particolar modo nei confronti di Rosalinda Cannavò che, manco a farlo apposta, durante il corso di questa diretta ha rivelato di sentirsi giudicata e non compresa da lei.

Qui di seguito è possibile trovare alcuni dei tweet pubblicati dagli utenti della rete in merito alle parole espresse dalla Mello in diretta, facendo entrare i suoi nomi tra i trend della serata.

Stefania “Alfonso, mi hai chiamato tu, sai che avevo anche il mio lavoro fuori”

Alfonso “infatti Stefania, ho dovuto insistere molto per averti qua e non me ne pento” Stefania Orlando smerda Dayane con un’eleganza che poca gente ha. #tzvip pic.twitter.com/idYUv8vy6p — v (@stelladibroadw1) February 15, 2021

Non parlate della carriera degli altri quando la vs è ancora ferma alla partecipazione dell’ennesimo reality. #gfvip #dayane #stefania — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) February 15, 2021

DAYANE CHE SI PERMETTE DI CRITICARE L’AMICIZIA TRA TOMMY STEFANIA E MTR E POI SPARLA DI ROSALINDA CHE DOVREBBE ESSERE LA SUA PIÙ GRANDE AMICA LI DENTRO SENTO I RUMORI DEL CIRCO #GFvip #TZvip pic.twitter.com/h8s32IHPfc — Gerry (@Giuliovisentin) February 15, 2021

E dayane aveva il coraggio di dire che quella tra Tommaso e Stefania era un’,amicizia tossica? Dayane, guardati allo specchio

#tzvip — (@FelipeMaryFanti) February 15, 2021

Dayane:”io voglio vedere cosa avrebbe fatto Stefania da sola, un percorso senza la SiTuAzIoNe Tommaso Zorzi”

IO VORREI VEDERE CHE PERCORSO AVRESTI FATTO TU SENZA I VOTI DEI BRASILIANI#tzvip pic.twitter.com/ojFsyjIHeG — AMOREDELLAZIA✨ (@camillaranalli9) February 15, 2021

dayane ha appena detto: “io bene o male parlo in faccia”

rosalinda: “a me le cose che hai detto a giulia però non le hai dette”#tzvip pic.twitter.com/XLNEPnl0pA — cecchiner c3ssa ☠ (@ifindthelightx) February 15, 2021

Dayane Mello ha mandato su tutte le furie il pubblico, trovando di pessimo gusto le sue parole nei confronti di Stefania Orlando.