Buon San Valentino! Oggi, in questa giornata romantica capiremo come ogni segno dovrebbe passare il suo tempo.

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento annuale di San Valentino. Un momento amato, temuto e persino detestato ma che incurante di tutto si ripropone puntualmente ogni anno portando con se una scia di cuori e di cioccolatini da mangiare. Anche quest’anno ci occuperemo di scoprire come ogni segno zodiacale dovrebbe trascorrere questa giornata. E questa volta (dato il periodo) lo faremo ponendo anche un occhio su chi si troverà a doverlo vivere a distanza. Un modo per non dimenticare nessuno e per trovare il giusto modo di dare e ricevere amore. Tutti pronti?

Come ogni segno zodiacale dovrebbe trascorrere questo San Valentino

Ariete – Facendo qualcosa di divertente

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete amano vivere tanti momenti dinamici, sia da soli che in coppia. Qualora fosse possibile, quindi, il consiglio è quello di fare qualcosa insieme al partner. Che si tratti di andare a correre insieme o di praticare un hobby comune, ciò che conta è fare qualcosa che carichi della giusta adrenalina. Per chi si trova lontano, un’alternativa è quella di sentirsi durante il giorno e fare magari qualcosa in contemporanea per poi concludere in bellezza la serata con una telefonata piena di coccole. Ciò che conta è ricordarsi che la voglia di stare insieme c’è ancora e che insieme si possono fare tante cose piacevoli.

Toro – Facendo qualcosa di romantico

I nativi del segno zodiacale del Toro hanno bisogno di gesti romantici. Cosa che nel giorno di San Valentino assume ovviamente un ruolo ancor più importante. Chi ne ha modo, quindi, potrebbe concedersi una cenetta romantica alla quale fare seguire tante coccole. E chi sta lontano? In tal caso ci si dovrà accontentare di una cena via webcam in cui mangiare le stesse cose (anche in questo caso si potrebbe cucinare insieme) e alla quale far seguire romanticherie da scambiarsi al telefono fino al momento della buona notte.

Gemelli – Inventandosi qualcosa di divertente

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno come sempre bisogno di fare qualcosa che sia divertente e che li faccia sentire vivi. E ciò vale anche quando sono in coppia. Se possibile, quindi, questa giornata andrebbe vissuta facendo qualcosa di divertente insieme. Che si tratti di praticare un hobby comune o di inventarsi qualcosa di nuovo, ciò che conta è riuscire a sorprendersi e divertirsi insieme. E se ci si trova lontani? Rivivere momenti speciali guardando insieme video di coppia e progettando nuove avventure per il futuro, aiuterà sicuramente a sentirsi più vicini.

Cancro – Vivendo tante romanticherie

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono così romantici da voler passare questa giornata semplicemente con la persona che amano. Cosa fare conta davvero poco purché si stia insieme. Se c’è modo di stare vicini, una passeggiata ed una cenetta saranno l’ideale per sentirsi più innamorati che mai. In alternativa e se si sta lontani, un buon modo è quello di darsi appuntamento in webcam, preparare entrambi una cena a lume di candela e mangiare uno di fronte all’atra anche se distanti. Con i giusti accorgimenti ci si sentirà comunque vicini e più romantici che mai.

Leone – Dedicandosi parole speciali

I nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno sempre bisogno di sentirsi speciali e di stare al centro dell’attenzione. Questo significa che, anche in amore, può essere importante dedicarsi parole d’amore importanti. Scambiarsi un dono corredato da una bellissima dedica d’amore sarebbe quindi l’ideale. Cosa che, ovviamente, si può fare anche a distanza. Ciò che conta è prendersi il giusto tempo per far tutto alla perfezione e rendere speciale il momento. Dopotutto si tratta pur sempre di una dichiarazione d’amore.

Vergine – Rilassandosi insieme

I nativi del segno zodiacale della Vergine si trovano spesso e volentieri a desiderare di poter vivere dei momenti di pace e serenità. Momenti in cui non dover pensare (come spesso fanno) al lavoro o a problemi pratici da risolvere. Nel giorno di San Valentino, quindi, ciò di cui hanno più bisogno è di poter godere di tempo che sia di qualità da dividere con il partner. Se insieme si potranno quindi rilassare davanti alla tv o semplicemente godendo uno della compagnia dell’altro. Se a distanza potranno concedersi una piacevole chiacchierata, magari sorseggiando una buona cioccolata calda e facendosi, ovviamente, gli auguri. Non essendo tra i segni più romantici dello zodiaco, per loro sarà più che sufficiente.

Se vuoi scoprire come dovrebbero vivere San Valentino gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.