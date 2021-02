By

Scopri, segno dopo segno, quale destino il nosrtro oroscopo ha pronosticato per la giornata di oggi, San Valentino.

Scopri come andrà quest’anno la Festa degli Innamorati.

Ti attende un San Valentino romantico, litigioso, difficile, in discesa? Te lo dicono le dodici previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Un San Valentino in cui i primi tre segni sentono che qualcuno mette sempre i bastoni tra le ruote: strada in salita.

Oroscopo oggi Ariete

Per questa Festa degli Innamorati vi risulta difficile accettare un festeggiamento casalingo: voglia di evasione, aria aperta e divertimento.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Sognate un San Valentino romantico, a due e invece la famiglia ci mette un po’ troppo lo zampino rompendo le uova nel paniere.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Se tra amiche vi sentite un po’ prevaricate oggi non ci fate troppo caso: certe volte occorre lasciar correre.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Un San Valentino difficile anche per i prossimi tre segni: manca poco alla felicità di coppia ma quel poco serve e molto.

Oroscopo oggi Cancro

Amore e amicizia si intrecciano, anche se questa volta decisamente in modo poco positivo e molto fastidioso.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Amore piano piano in crescita anche se sembra mancare la scintilla finale, quella che veramente appicca l’incendio.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Un San Valentino un po’ in ansia quello di oggi: manca la serenità di coppia ma potrebbe anche arrivare all’ultimo minuto

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

San Valentino in solitaria? Non l’idea più romantica ma per i prossimi segni potrebbe rivelarsi anche la miglior opzione.

Oroscopo oggi Bilancia

Per un bel festeggiamento prima ci vuole un ritrovato equilibrio: scegliete un’attività rilassante e, magari, vivetela in coppia.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Circondante da poche persone di compagnia, se oggi volete un po’ di svago farete bene a organizzarvi in autonomia

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi per star vicino a chi amate non servono grandi doni: l’importante è trovare un pensiero che viene dal cuore

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Bambine per un giorno, questo il modo di oggi dei prossimi tre segni: per alcuni è un bene per altri decisamente meno.

Oroscopo oggi Capricorno

Oggi tornate un po’ bambine e forse, alla fine, si rivela esser proprio questa la chiave della felicità.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

La salute un po’ arranca e questo rischia di rovinare i festeggiamenti della giornata: cercate di sorvolare.

Amore: 8

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Bettibecchi un po’ infantili attraversano tutta la giornata. Perché non cercare di avere un po’ di maturità?

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.