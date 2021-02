Margareth Madè, moglie Giuseppe Zeno: parole d’amore per San Valentino

Margareth ;adè, moglie di Giuseppe Zeno che ha reso padre di due figlie, Angelica e Beatrice, dedica delle parole d’amore al marito.

Margareth Madè è la moglie, la compagna e la donna che Giuseppe Zeno ha scelto come mamma delle sue bambine, Angelica e Beatrice. Una coppia bellissima, riservata, serena, felice e molto complice. In occasione del giorno degli innamorati, hanno pubblicato la stessa foto dedicandosi delle dolci parole d’amore.

I due attori, vivendo sotto le luci dei riflettori per lavoro, proteggono il proprio privato anche se sui social, in determinate occasioni, condividono con i fans i momenti più belli della loro vita insieme.

Margareth Madè, moglie Giuseppe Zeno: la dedica per San Valentino

Con la foto che vedete qui in alto, Margareth Madè ha augurato buon San Valentino al marito Giuseppe Zeno che, a sua volta, ha condiviso la stessa foto sui social, scrivendo: “Tutti i giorni felice San Valentino”. Per la coppia, il 2020, pur essendo stato difficile come per tutti, è stato anche dolcissimo per la nascita della secondogenita, Beatrice. Ad annunciare il lieto evento, lo scorso settembre, era stato proprio l’attore.

«Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla», aveva scritto citando Vincent Van Gogh. «E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice! Margareth, non ti ringrazierò mai abbastanza», aveva aggiunto.



L’attore, accanto alla moglie Margareth e alle sue due bambine, Angelica e Beatrice, è circondato dalla forma più bella e pura dell’amore. Felici e innamorati, i due attori hanno formato una meravigliosa famiglia a cui dedicano tutto il tempo donando alle loro piccole serenità e felicità.

In occasione del quarto anniversario di matrimonio, Margareth aveva pubblicato sui social una foto delle nozze, scrivendo: “Io e te = Amore Famiglia”. Una famiglia bella, semplice, unita in cui si respira il vero amore.